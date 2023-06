Jos pidät brittiläisestä Top Gear -autoilusarjasta, tulet pitämään myös The Grand Tourista. Sarjan päätähtiä ovat jo ikoniseksi muodostunut kolmen hauskan kaverin kolmikko, eli Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond. Sarja seuraa kolmikkoa, kun he matkaavat ympäri maailmaa hienoimmilla autoilla ja kilpailevat hulluissa ja hauskoissa haasteissa toistensa kanssa. Sarja on siis hyvä yhdistelmä autoja ja matkustamista!

The Grand Tourista on tehty jo viisi kautta, mutta viides kausi on erilainen. Jokainen jakso on "erikoisjakso", joista seuraava on 5. kauden 2. jakso, nimeltään The Grand Tour: Eurocrash.