Jeśli spodobał Ci się brytyjski program motoryzacyjny Top Gear, z pewnością pokochasz The Grand Tour. Wesołe i zaprzyjaźnione trio: Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond, podróżują po świecie we wspaniałych samochodach i rywalizują ze sobą w szalonych i zabawnych wyzwaniach. To wspaniałe połączenie programu rozrywkowego, motoryzacyjnego i podróżniczego!

The Grand Tour ma w sumie pięć sezonów, jednak sezon 5 jest nieco inny od pozostałych. Każdy odcinek jest „specjalny”, co prowadzi nas do nadchodzącego odcinka 2 sezonu 5, znanego również jako The Grand Tour: Eurocrash.