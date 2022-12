Alguns amam, outros odeiam, mas os fãs não deixam de falar sobre as taças de vinho metálicas douradas exclusivas do programa. O criador de Casamento às Cegas, Chris Coelen, comentou: “Quando você assiste ao programa, sabe que é o nosso programa. É um acompanhamento muito autêntico e verdadeiro das jornadas dessas pessoas, mas gosto do fato de termos esse tipo de conexão de uma maneira muito leve.

Além da estética, as taças também são opacas, facilitando muito a manutenção da continuidade entre as tomadas durante as filmagens.