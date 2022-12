Fecha de estreno de la temporada 3 de Love Is Blind

Todos los episodios de la tercera temporada de Love Is Blind se han estrenado en su totalidad y ya están disponibles en streaming. Los primeros cuatro episodios la temporada 3 de Love Is Blind se estrenaron el 19 de octubre de 2022 a las 3 a.m. ET, y los episodios siguientes se estrenaron semanalmente. El episodio final de la temporada se estrenó el 9 de noviembre.