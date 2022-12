Fani wciąż mówią o charakterystycznych dla programu złotych, metalicznych kieliszkach do wina. Niektórzy je kochają, inni nienawidzą. Twórca Miłość jest ślepa, Chris Coelen, powiedział: „Kiedy włączasz program, wiesz, że to nasz program. Śledzimy losy tych ludzi w autentyczny sposób. Mnie osobiście podoba się ten subtelny akcent”.

