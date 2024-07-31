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VPN koruması ile Özel IP

Sadece size ait bir özgün IP adresi edinin. O kadar özel ki ExpressVPN bile onu sizinle ilişkilendiremez. İş kaynaklarınıza uzaktan erişin, CAPTCHA'ları azaltın ve daha sorunsuz gezinme deneyimi yaşayın—bunların hepsini VPN'e bağlıyken yapın.

Tüm kullanıcılara peyderpey sunulmaya başlandığından dolayı, ExpressVPN'in özel IP'sine anında erişim edinemeyebilirsiniz. Satın aldıktan sonra, ExpressVPN'in Android, iOS ve Windows uygulamalarında kullanabilirsiniz. Yakında daha fazla platformda sunulacak.

Özel IP adresi nedir?

Özel IP (statik IP olarak da adlandırılır), yalnızca size atanmış bir özgün IP adresidir. Buna karşılık, paylaşılan bir IP adresi, aynı anda birden çok kullanıcıya atanır. VPN'e bağlandığınızda, aynı sunucuya bağlanan çok sayıda kullanıcıyla aynı IP adresini paylaşırsınız. Özel IP kullanıyorsanız; belirli bir VPN konumuna bağlı olan sunucuya bağlandığınız her seferde size aynı IP adresi atanacak. Bunun daha takip edilebilir olduğu düşünülse de özel IP adresinizi bizim için bile anonim tutan bir yöntem geliştirdik.

Neden ExpressVPN'in özel IP adresi

Tasarımsal olarak gizli

ExpressVPN'in özel IP hizmeti, en yüksek derece gizlilik ve anonimlik sunmaktadır. Bunun nedeni, kurulum işlemimizi özel IP adresinizin kime atandığını bile asla bilmeyeceğimiz şekilde tasarlamış olmamızdır. Her ikisinden de en iyi şekilde yararlanırsınız: sadece size ait bir özgün IP adresi ve birinci kalite VPN'in gizliliği koruyan faydaları.

Teknik raporumuz, özel IP adresimizin arkasındaki güvenlik tasarımı ve uygulama süreçlerini genişletiyor.

Güvenli uzaktan erişim

Özel IP adresiniz sabittir, bu nedenle şirketinizin BT yöneticisi iş kaynaklarınıza uzaktan erişmenizi sağlamak için kolayca beyaz listeye ekleyebilir. Her yerden—evinizden, bir kafeden, Bali'deki bir plajdan—ama her seferinde aynı IP ve aynı görünür konum ile çalışın. Ve tabii ki, her zaman ExpressVPN'den aldığınız aynı güvenlik ve gizlilik ile.

Daha az kesinti

Özel IP adresi yalnızca size ait olduğundan dolayı, "kötü komşu" etkisini azaltmaya yardımcı olur. Diğer insanların kötü davranışlarından dolayı cezalandırılmadan çevrimiçi itibarınızın kontrolünü elinize alın.

Ayrıca, bot olduğunuzu düşünebilecek hizmetlere tehlike arz etme olasılığınız düşer. CAPTCHA'ları azaltın ve internette sorunsuz ve güvenli işlemler gerçekleştirin.

Kolay kurulum

Özel IP adresinizi ExpressVPN uygulaması içerisinden dakikalar içinde ayarlayın ve herhangi bir VPN sunucusunu kullandığınız gibi, aynı anda en fazla sekiz cihazda kullanın! Kaydolduktan sonra bir konum seçin ve aboneliğiniz aktif kaldığı sürece size bir özel IP adresi atanacak.

Özel IP konumlarımız

Özel IP adresinizi satın aldıktan sonra, eklentinizin süresi boyunca sabit kalması için bir konum seçeceksiniz. ExpressVPN, şu konumlarda özel IP sunmaktadır ve yakında daha fazlası eklenecek:

Avustralya (Sidney), Avusturya, Belçika, Kanada (Toronto), Danimarka, Fransa (Paris), Almanya (Frankfurt), Hong Kong, İrlanda, İtalya (Cosenza), Japonya (Tokyo), Hollanda (Amsterdam), Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur (Jurong), Güney Afrika, İspanya (Madrid), İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık (Docklands ve Midlands), ve Amerika Birleşik Devletleri (Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco ve Seattle).

Özel IP konumları sunduğumuz ülkelerin bayraklarının yer aldığı dünya haritası

Konum uygunluğu değişiklik gösterebilir. Özel IP, internet sansürünün yüksek olduğu ülkelerde çalışmayabilir. 30 günlük para iade garantisi dahil.

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