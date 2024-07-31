Дополнение ExpressVPN «Выделенный IP» было создано с учетом защиты вашей конфиденциальности, и мы принимаем дополнительные меры для сохранения вашей анонимности. Традиционно при подключении к VPN многие пользователи используют один и тот же IP-адрес, что является ключевым элементом анонимизации в VPN-сети. При использовании выделенного IP-адреса, который присваивается только одному пользователю, принимаются особые меры для обеспечения анонимности: ни третьи лица, ни ExpressVPN не могут идентифицировать пользователя по выделенному IP-адресу.

ExpressVPN использует шифрование с нулевым разглашением и передовые криптографические технологии, чтобы невозможно было связать вашу учетную запись с выделенным IP-адресом — даже мы не знаем, кому принадлежат выделенные IP.

Мы используем специальные токены для разделения ваших платежных данных и присваиваемых вам IP-адресов. Это гарантирует, что ваш выделенный IP-адрес и параметры его конфигурации являются полностью приватными, они зашифрованы в безопасном сквозном канале связи. Поскольку у ExpressVPN нет никакой информации о вашем коде доступа, вам следует надежно хранить его, чтобы избежать потери доступа к выделенному IP-адресу.

Мы опубликуем наш код и объясним нашу систему безопасности в техническом документе, который мы предоставим в ближайшее время.