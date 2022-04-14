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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Менеджер паролей ExpressVPN Keys разработан с учетом передовых отраслевых стандартов защиты приложений и облачной инфраструктуры, в том числе продвинутых моделей угроз и оценки безопасности.

Логины и пароли, сохраненные в менеджере паролей, защищаются с помощью шифрования с нулевым разглашением, благодаря которому расшифрованные данные (т.е. ваши логины и пароли) будут видны только вам. Это достигается за счет шифрования и расшифровки ваших данных на всех устройствах с помощью вашего основного пароля, который вы создаете на этапе регистрации учетной записи в менеджере паролей ExpressVPN Keys. Никто другой, в том числе сотрудники ExpressVPN, не сможет получить доступ к вашим логинам и паролям, так как для этого потребуется ваш основной пароль.

Комбинация​ надежного основного пароля и шифрования с нулевым разглашением обеспечивает высокий уровень защиты для пользователей менеджера паролей ExpressVPN Keys.

Узнайте больше о том, как хранятся ваши данные.

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