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Менеджер паролей ExpressVPN Keys разработан с учетом передовых отраслевых стандартов защиты приложений и облачной инфраструктуры, в том числе продвинутых моделей угроз и оценки безопасности.
Логины и пароли, сохраненные в менеджере паролей, защищаются с помощью шифрования с нулевым разглашением, благодаря которому расшифрованные данные (т.е. ваши логины и пароли) будут видны только вам. Это достигается за счет шифрования и расшифровки ваших данных на всех устройствах с помощью вашего основного пароля, который вы создаете на этапе регистрации учетной записи в менеджере паролей ExpressVPN Keys. Никто другой, в том числе сотрудники ExpressVPN, не сможет получить доступ к вашим логинам и паролям, так как для этого потребуется ваш основной пароль.
Комбинация надежного основного пароля и шифрования с нулевым разглашением обеспечивает высокий уровень защиты для пользователей менеджера паролей ExpressVPN Keys.
Узнайте больше о том, как хранятся ваши данные.
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