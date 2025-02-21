Нужна помощь? Вы можете связаться с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на окно чата в правом нижнем углу вашего экрана.
Вы также можете получить доступ к онлайн-чату в наших приложениях. Чтобы узнать, как это сделать, следуйте приведенным ниже инструкциям для вашего устройства:
Android и iOS
Чтобы получить доступ к онлайн-чату в приложениях ExpressVPN для Android и iOS, необходимо:
- Нажать значок пузырька онлайн-чата в правом нижнем углу на главном экране
ИЛИ
- Нажать Онлайн-чат на вкладке Справка.
Windows и Mac
Чтобы получить доступ к онлайн-чату в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac:
- В приложении нажмите > Справка & служба поддержки.
- Нажмите Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом интернет-браузере, и начнется онлайн-чат.
В дополнение к онлайн-чату, вы можете ознакомиться с руководствами по настройке и руководствами по устранению неполадок ExpressVPN.