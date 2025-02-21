Не удается открыть онлайн-чат? Убедитесь, что вы не отключили JavaScript в вашем браузере. Если вы отключили JavaScript, вы не сможете увидеть кнопку онлайн-чата внизу экрана.

Нужна помощь? Вы можете в любое время, нажав на окно чата в правом нижнем углу вашего экрана.

Вы также можете получить доступ к онлайн-чату в наших приложениях. Чтобы узнать, как это сделать, следуйте приведенным ниже инструкциям для вашего устройства:

Android и iOS

Чтобы получить доступ к онлайн-чату в приложениях ExpressVPN для Android и iOS, необходимо:

Нажать значок пузырька онлайн-чата в правом нижнем углу на главном экране

ИЛИ

Нажать Онлайн-чат на вкладке Справка.

Windows и Mac

Чтобы получить доступ к онлайн-чату в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac:

В приложении нажмите > Справка & служба поддержки. Нажмите Онлайн-чат. Откроется окно в вашем предпочитаемом интернет-браузере, и начнется онлайн-чат.

В дополнение к онлайн-чату, вы можете ознакомиться с руководствами по настройке и руководствами по устранению неполадок ExpressVPN.