Canlı Sohbet’i açamıyor musunuz? Tarayıcınızda JavaScript’i devre dışı bırakmadığınızdan emin olun. JavaScript’i devre dışı bıraktıysanız, ekranın alt kısmında Canlı Sohbet düğmesini göremeyeceksiniz.

Bir konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak istediğiniz zaman .

Ayrıca uygulamalarımızdan Canlı Sohbet’e erişebilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki cihazınıza uygun talimatları izleyin:

Android ve iOS

Android ve iOS için ExpressVPN uygulamalarında Canlı Sohbet’e erişmek için, ya:

Ana ekranın sağ alt köşesindeki Canlı Sohbet balon simgesine dokunun

VEYA

Canlı Sohbet‘e Yardım sekmesinde dokunun.

Windows ve Mac

Windows ve Mac için ExpressVPN uygulamalarında Canlı Sohbet’e erişmek için:

Uygulamada, tıklayın > Yardım & Destek. Canlı Sohbet seçeneğine tıklayın. Tercih ettiğiniz internet tarayıcısında bir pencere açılır ve Canlı Sohbet başlar.

Canlı Sohbet’in yanı sıra, ExpressVPN’in Kurulum Eğitimleri ve Sorun Giderme Kılavuzları‘na göz atabilirsiniz.