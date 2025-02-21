Bir konuda yardıma mı ihtiyacınız var? Ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak istediğiniz zaman ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıca uygulamalarımızdan Canlı Sohbet’e erişebilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki cihazınıza uygun talimatları izleyin:
Android ve iOS
Android ve iOS için ExpressVPN uygulamalarında Canlı Sohbet’e erişmek için, ya:
- Ana ekranın sağ alt köşesindeki Canlı Sohbet balon simgesine dokunun
VEYA
- Canlı Sohbet‘e Yardım sekmesinde dokunun.
Windows ve Mac
Windows ve Mac için ExpressVPN uygulamalarında Canlı Sohbet’e erişmek için:
- Uygulamada, tıklayın > Yardım & Destek.
- Canlı Sohbet seçeneğine tıklayın. Tercih ettiğiniz internet tarayıcısında bir pencere açılır ve Canlı Sohbet başlar.
Canlı Sohbet’in yanı sıra, ExpressVPN’in Kurulum Eğitimleri ve Sorun Giderme Kılavuzları‘na göz atabilirsiniz.