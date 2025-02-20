Последнее обновление:

Если вы продолжаете видеть запросы CAPTCHA в Google, когда VPN включен, попробуйте подключиться к другой локации VPN-серверов, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если проблема сохраняется, попробуйте следующие шаги по устранению неполадок:

  1. Если у вас есть учетная запись Google, убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись.
  2. Используйте другой поисковик. (DuckDuckGo и Startpage — некоторые альтернативы, уважающие конфиденциальность.)

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