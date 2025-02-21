VPN açıkken Google’da sürekli CAPTCHA talepleri görüyorsanız, farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin:
- Bir Google hesabınız varsa, hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun.
- Başka bir arama motoru kullanın. (DuckDuckGo ve Startpage, gizliliğe saygı gösteren bazı alternatiflerdir.)
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