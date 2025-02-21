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VPN açıkken Google’da sürekli CAPTCHA talepleri görüyorsanız, farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin:

  1. Bir Google hesabınız varsa, hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun.
  2. Başka bir arama motoru kullanın. (DuckDuckGo ve Startpage, gizliliğe saygı gösteren bazı alternatiflerdir.)

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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