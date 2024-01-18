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ExpressVPN для большего количества устройств

ExpressVPN — один из немногих VPN-провайдеров, позволяющих подключать до восьми устройств одновременно в рамках одной подписки.

Чтобы одновременно подключить к VPN более восьми устройств, можно приобрести дополнительную подписку или установить ExpressVPN на свой роутер.

Подключить больше устройств

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Пять подключенных устройств.

Как подключить больше устройств с помощью дополнительной подписки

1. Откройте страницу «Дополнительная подписка»

﻿Перейдите на страницу «Дополнительная подписка». Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль, чтобы войти в свою учетную запись ExpressVPN.

2. Выберите тарифный план

На этой странице можно выбрать план дополнительной подписки. Вы можете выбрать тот же тарифный план, что и для первой подписки, или любой другой.

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3. Выберите способ оплаты

Для оплаты можно использовать Bitcoin, Visa, Mastercard, American Express, Discover, Alipay, UnionPay, PayPal и другие опции. Нажмите «Оплатить сейчас» и готово!

Есть вопросы?

Команда службы поддержки ExpressVPN доступна 24/7 в чате и по электронной почте.

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