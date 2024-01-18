1. Откройте страницу «Дополнительная подписка»

﻿Перейдите на страницу «Дополнительная подписка». Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль, чтобы войти в свою учетную запись ExpressVPN.

2. Выберите тарифный план

На этой странице можно выбрать план дополнительной подписки. Вы можете выбрать тот же тарифный план, что и для первой подписки, или любой другой.