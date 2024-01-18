ExpressVPN для большего количества устройств
ExpressVPN — один из немногих VPN-провайдеров, позволяющих подключать до восьми устройств одновременно в рамках одной подписки.
Чтобы одновременно подключить к VPN более восьми устройств, можно приобрести дополнительную подписку или установить ExpressVPN на свой роутер.
Еще нет аккаунта? Купите подписку на ExpressVPN сейчас!
Как подключить больше устройств с помощью дополнительной подписки
1. Откройте страницу «Дополнительная подписка»
Перейдите на страницу «Дополнительная подписка». Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль, чтобы войти в свою учетную запись ExpressVPN.
2. Выберите тарифный план
На этой странице можно выбрать план дополнительной подписки. Вы можете выбрать тот же тарифный план, что и для первой подписки, или любой другой.
3. Выберите способ оплаты
Для оплаты можно использовать Bitcoin, Visa, Mastercard, American Express, Discover, Alipay, UnionPay, PayPal и другие опции. Нажмите «Оплатить сейчас» и готово!
Есть вопросы?
Команда службы поддержки ExpressVPN доступна 24/7 в чате и по электронной почте.