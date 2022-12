Pourquoi les expatriés ont besoin d’un VPN en 2022

Partir vivre à l’étranger est une expérience passionnante. Explorer de nouveaux lieux, essayer de nouvelles choses et découvrir des cultures différentes peut ajouter du piment à votre vie.

Mais, se trouver dans un nouveau pays peut également s’avérer difficile. Beaucoup de personnes font face à la solitude et au choc culturel.

Que vous ayez déménagé pour les études ou pour le travail, un VPN est un outil recommandé et bienvenu, à ajouter à tous les autres outils de technologie qui facilitent la transition et maximisent votre expérience. Découvrez comment.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Prenons le temps d’expliquer ce qu’est un VPN et comment ça fonctionne – une information cruciale à savoir avant d’aller plus loin.

Un VPN ou réseau privé virtuel, est un tunnel chiffré entre votre appareil et internet. Il protège votre trafic internet et garde votre identité ainsi que vos informations personnelles à l’abri des curieux, des autorités gouvernementales et des fournisseurs d’accès internet. La plupart des fournisseurs ont des réseaux de serveurs VPN situés dans le monde entier pour offrir différentes options de connectivité.

Comment fonctionne un VPN ?

De manière générale, un VPN est une appli que vous téléchargez sur votre appareil. Lorsque vous l’activez, il exécute de nombreuses tâches afin de préserver la confidentialité de votre activité en ligne. Le chiffrement de votre trafic est la première manière par laquelle il le fait. Cela signifie que les seules personnes qui peuvent lire vos transmissions – allant des messages aux informations de carte de crédit – sont vous et le destinataire de ces transmissions, et personne d’autre entre les deux.

Un VPN vous donne également une adresse IP différente. Les sites web que vous visitez ne peuvent plus voir votre adresse IP. Ils voient uniquement l’adresse IP qui appartient au service VPN, ce dernier étant partagé par de nombreuses personnes. Cela rend la tâche difficile pour les sites web lorsqu’ils souhaitent tracer votre activité ou la lier à vous.

Vous pouvez aussi choisir le pays ou la région de l’adresse IP qui vous est assignée. Cela signifie que vous pouvez apparaître dans un endroit différent de votre localisation physique réelle. Vous pouvez aller en ligne tout en étant en Australie mais en faisant croire que vous êtes au Royaume-Uni. Cela peut être fait en quelques clics. Non seulement vous bénéficierez d’une meilleure confidentialité, mais cela peut aussi vous aider à contourner la censure d’internet dans les pays qui essayent de contrôler le flux d’informations en ligne, débloquant des services du quotidien comme WhatsApp, YouTube et les sites d’actualités.

6 raisons pour lesquelles les expatriés prennent un VPN

1. Pour rester connecté avec le pays d’origine

Rester en contact avec vos amis et votre famille restés au pays à travers FaceTime, Facebook, Twitter et Instagram peut être difficile dans des pays qui bloquent l’accès à ces services. Heureusement, un VPN peut aider à accéder aux comptes de réseaux sociaux et aux applis de messagerie instantanée même s’ils sont censurés.

Passez un coup de fil à vos amis au Royaume-Uni ou aux États-Unis depuis l’autre bout du monde et restez à jour de tout ce qui se passe au pays. Avec un VPN, vous ne vous sentez pas délaissé.

2. Pour préserver les données personnelles

Êtes-vous soucieux de la confidentialité de vos informations en ligne ? Vous devriez ! les connexions internet non sécurisées exposent vos informations personnelles à toute personne s’y intéressant un peu trop.

Un VPN est un outil essentiel pour toute personne qui étudie, vie ou travaille à l’étranger, mais il est également excellent pout toute personne qui travaille à distance et est soucieux de la sécurité de ses connexions réseaux.

3. Pour accéder aux services bancaires

En tant que mesure de sécurité, de nombreuses banques bloquent automatiquement l’accès à vos comptes s’ils suspectent qu’une autre personne essaie d’y accéder. L’indication d’une activité frauduleuse peut inclure une tentative de connexion depuis une localisation inhabituelle – surtout lorsque cette localisation est un état à haut risque ou sous embargo.

Bien que l’utilisation d’un VPN pour accéder à vos comptes puisse, dans certains cas, être perçu comme suspicieux par des institutions financières dans des endroits comme le Royaume-Uni, l’Europe ou les États-Unis, il est préférable de l’utiliser que de passer par une connexion non sécurisée dans un lieu qui n’est pas familier. En choisissant la meilleure localisation VPN près de votre ville d’origine, vous aurez une meilleure chance de rester connecter à vos comptes. Idéalement, connectez-vous toujours depuis la même localisation VPN.

4. Pour des vitesses ultra-rapides

Peu importe où vous êtes, les vitesses de connexion et de transfert sont absolument primordiales pour une expérience en ligne fluide. Utiliser un VPN peut limiter les interruptions sur votre agenda en vous aidant à contourner les limitations de bande passante – qui est le ralentissement intentionnel de votre connexion internet par les FAI lorsque vous utilisez beaucoup de bande passante pour des activités comme le streaming. Cela est utile lorsque vous avez besoin de maintenir une connexion stable.

C’est là qu’entrent en jeu les protocoles comme Lightway d’ExpressVPN ! Le protocole Lightway rend plus rapide la mise en place d’une connexion VPN par les utilisateurs et c’est conçu pour le mouvement. En d’autres mots, c’est parfait lorsque vous êtes en déplacement.

5. Pour trouver des vols et d’autres offres moins chères

Certaines sociétés calculent leur prix en ligne en fonction de la localisation de l’utilisateur. Les acheteurs en Inde verront un prix de billet d’avion différent de ceux qui se trouvent au Royaume-Uni pour exactement le même vol (et ne vous inquiétez pas, l’utilisation d’un VPN au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays est parfaitement légal). Utiliser un VPN pour rechercher et comparer des prix différents depuis des localisations VPN différentes peut vous amener à faire de grandes écononmies lorsqu’il s’agit de voyager, ce qui fait que rendre visite à la famille et aux amis devient plus facile.

6. Pour profiter du divertissement et du sport

Partir vivre dans un pays est déjà dur. C’est encore plus dur si soudainement vous ne pouvez plus regarder vos chaînes YouTube préférées ou vos podcasts Spotify, ou jouer à vos jeux préférés car ils ne sont pas disponibles dans votre région. Beaucoup d’entre nous prennent pour acquis l’accès à du contenu, jusqu’à ce que nous soyons bloqués par la censure ou d’autres restrictions. Heureusement, un VPN peut aider à fournir un accès au contenu que vous aimez – où que vous soyez.

De plus, si vous ne pouvez pas vivre sans vos sports favoris, un VPN vous aide à rester dans le coup – en toute sécurité et en toute sûreté. Ne ratez plus aucun match de la Premier League ou de la NFL, les moments forts de la NBA, ou encore les matchs de l’UFC.

Pourquoi ExpressVPN est le meilleur VPN pour les expatriés

Avec des serveurs dans 94 pays, ExpressVPN donne aux expatriés la liberté de profiter des sons et des images de votre région d’origine – ou d’autre part ailleurs que vous souhaitez. Trouvez tout simplement un des serveurs ultra-rapides d’expressVPN dans votre pays d’origine – par exemple le serveur « Royaume-Uni – Londres » pour les expatriés britanniques – pour accéder à tous les sites web, les applis, les jeux et tout ce qui vous manque.

L’aventure d’un expatrié n’est pas de tout repos. Des défis technologiques imprévisibles peuvent arriver à tout moment. Heureusement, le support client disponible 24h/24 et 7j/7 d’ExpressVPN est là pour résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer, où que vous soyez dans le monde. Quoi de plus ? L’équipe qui vous répond est composée de personnes réelles.

De plus, ExpressVPN améliore votre sécurité et votre confidentialité, un critère crucial pour les expatriés qui voyagent dans le monde. Vous prenez des précautions pour votre sûreté physique lorsue vous êtes dans un nouveau pays, mais qu’en est-il de votre sûreté en ligne ? ExpressVPN offre les protections qu’il faut pour préserver vos données grâce à son chiffrement de premier ordre.

Que peuvent faire les expatriés avec ExpressVPN ?

Le plus grand avantage des expatriés qui utilisent ExpressVPN est la possibilité de choisir l’adresse IP d’un pays différent – voire celui de son pays d’origine. Non seulement cela assure que vos applis préférées pour le travail et le jeu restent à l’abri de la censure, mais cela signifie aussi que vous pouvez utiliser vos services comme si vous étiez dans votre pays d’origine. Vous aimeriez que les suggestions (et les publicités) de YouTube soient personnalisées avec votre pays d’origine comme critère de base ? C’est ce qu’une adresse IP différente peut réaliser.

Et n’oubliez pas la capacité d’ExpressVPN à vous donner accès à des offres et des billets d’avion à des prix cassés. Qui ne veut pas économiser des centaines ou des milliers de dollars sur des billets d’avion ou des réservations d’hôtels ?