VM i herrehåndbold i 2023 er her, og Danmark er på udkig efter et tredobbelt mesterskab. Dobbeltmestrene står øverst på listen over 32 hold, der vil kæmpe i Polen og Sverige fra onsdag den 11. januar.

VM i herrehåndbold i 2023 kan streames på en række gratis tjenester.

Sådan ser du VM i herrehåndbold i 2023

VM i herrehåndbold i 2023 kan streames på en række gratis tjenester. Sådan kan du nyde livestreams af håndboldkampene:

Opret forbindelse til en sikker serverplacering, der matcher regionen på den udbyder, du vil streame fra, f.eks. Tyskland for ARD eller ZDF. Se med, og nyd begivenheden!

Her kan du streame VM i herrehåndbold i 2023

YouTube

Pris: Gratis

IHF’s officielle YouTube-kanal sender alle kampe under VM i herrehåndbold i 2023. Du skal blot oprette forbindelse til en serverplacering, hvor YouTube er tilgængelig for sikkert at streame al handlingen i lynhurtig HD.

EHFTV

Pris: Gratis

EHFTV sender alle kampe under VM i herrehåndbold i 2023. Opret forbindelse til en europæisk server, tilmeld dig gratis, og nyd handlingen!

ARD/ZDF

Pris: Gratis

ARD og ZDF vil skiftevis sende alle kampe med tyske hold live og gratis. Se kampene på sportschau.de og zdf.de (tjek tidsplanerne for nøjagtige tidspunkter).

Discovery Plus / Eurosport

Pris: Varierer

Discovery Plus og Eurosport sender livestreams af håndboldturneringer til seere i Storbritannien og flere europæiske markeder. Sørg for at tjekke Eurosports officielle tidsplan. Eurosport tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage.

VM i herrehåndbold i 2023

VM i herrehåndbold i 2023 begynder med den indledende runde onsdag den 11. januar og slutter tirsdag den 17. januar. Håndboldfans kan finde den komplette tidsplan på turneringens officielle hjemmeside.

VM i herrehåndbold i 2023: Grupper og liste over kvalificerede lande

VM i herrehåndbold i 2023 byder på 32 hold, der konkurrerer om æren. Hvert hold er blevet inddelt i en gruppe med fire andre hold. Her er de otte grupper, der konkurrerer i dette års turnering.

Gruppe Hold Gruppe A Spanien, Montenegro, Chile, Iran Gruppe B Frankrig, Polen, Saudi-Arabien, Slovenien Gruppe C Sverige, Brasilien, Kap Verde, Uruguay Gruppe D Island, Portugal, Ungarn, Sydkorea Gruppe E Tyskland, Qatar, Serbien, Algeriet Gruppe F Norge, Nordmakedonien, Argentina, Holland Gruppe H Egypten, Kroatien, Marokko, USA Gruppe G Danmark, Belgien, Bahrain, Tunesien

Odds for VM i herrehåndbold i 2023

Vinder Danmark tredje VM i håndbold for herrer i træk? Her er de seneste odds ifølge DraftKings:

Land Odds Danmark +100 Frankrig +400 Spanien +450 Sverige +650 Island +1300 Norge +1600 Tyskland +1800 Kroatien +1800 Egypten +2200 Ungarn +2500 Polen +2500

