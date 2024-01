Deepfake maken? Ontdek de 14 beste deepfake-apps

Deepfake-apps kunnen tegenwoordig dan wel een rage zijn, maar van deze schijnbaar onschuldige technologie kan ook heel goed misbruik worden gemaakt. Wanneer je apps gebruikt om een deepfake te maken, leg je je foto’s, video’s en stem (allemaal jouw persoonlijke gegevens) in handen van app-ontwikkelaars. Die gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden hergebruikt, opgeslagen of gedeeld met derden.

Maar deepfakes maken is leuk en kan zelfs waardevol zijn zolang je de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Om je te helpen de beste deepfake-apps te kiezen, hebben we een overzicht van de populairste apps gemaakt, evenals van enkele veiligheids- en juridische kwesties waarvan je op de hoogte moet zijn voordat je met deepfake begint.

Spring naar…

1. FaceApp

2. Reface

3. Voilà AI Artist

4. MyHeritage Deep Nostalgia

5. Avatarify

6. Zao

7. Wombo

8. Deepfakes Web

9. DeepFaceLab

10. DeepArtEffects

11. Face Swap Live

12. FaceMagic

13. Lensa AI

14. Craiyon AI

Wat is een deepfake-app?

Hoe kun je een deepfake maken?

Zijn deepfake-apps veilig om te gebruiken?

Is het gebruik van deepfake-apps illegaal?

Is het bekijken van deepfakes illegaal?

Belangrijkste deepfake-stemgeneratoren



1. FaceApp — de Instagramwaardige selfie-editor

Website www.faceapp.com Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS apps.apple.com/us/app/faceapp-perfect-face-editor/id1180884341 Download de app voorAndroid play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Online generator op basis van browser Nee

FaceApp is een van de beste mobiele apps voor het bewerken van selfies, dankzij de reeks Instagramwaardige schoonheidsfilters, de zogenaamde ‘impressions’. Het is gemakkelijk te gebruiken: met één tik kun je heel veel glamour toevoegen. Er zijn ook individuele instellingen waarmee je je huid kunt bijwerken, je gelaatstrekken kunt verbeteren of zelfs je lach of kapsel kunt veranderen.

Maar FaceApp kan meer dan alleen je gezicht een glamoureuze boost geven. Met het leeftijdsfilter, dat in 2019 viraal ging, kun je jezelf binnen enkele seconden tientallen jaren ouder maken (of het proces omkeren om jezelf er jonger uit te laten zien). Het biedt ook een functie om je een vrouwelijke of mannelijke versie van jezelf te laten zien.

FaceApp is over het algemeen veilig om te gebruiken, maar je moet je wel bewust zijn van de gebruikersvoorwaarden: het gebruik van FaceApp verleent de app en het moederbedrijf “een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, volledig betaalde licentie om … jouw gebruikerscontent te gebruiken.”

(Bron: www.faceapp.com)

2. Reface — de leukste deepfake-app

Website hey.reface.ai Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS apps.apple.com/us/app/reface-face-swap-video-app/id1488782587 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=video.reface.app&hl=en&gl=US Online generator op basis van browser Nee

Reface (voorheen Doublicat) is een van de populairste deepfake-apps, vooral bekend om zijn faceswapping-functionaliteit. Het bevat een schat aan foto’s, video’s en GIF’s met een uitgebreide selectie thema’s waaruit je kunt kiezen: cringe, artistiek, feestelijk, griezelig, grappig of futuristisch.

Het heeft talloze opties voor Marvel-personages, populaire memes, tijdschriftomslagen, portretten van beroemdheden of mythische schilderijen, en je kunt gemakkelijk uren aan de app besteden zonder je te vervelen! Houd er bij het gebruik van Reface rekening mee dat je privé-informatie wordt verzameld, inclusief je foto’s, gezichtskenmerken en gebruiksgegevens. Lees hier meer over het privacybeleid.

3. Voilà AI Artist — de beste app voor het maken van kunst in Pixar-stijl

Website linktr.ee/voilaaiartist Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS apps.apple.com/us/app/voil%C3%A0-ai-artist-cartoon-avatar/id1558421405 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Online generator op basis van browser Nee

Voilà AI Artist zet jouw foto’s om in cartoonachtige afbeeldingen of avatars, of zelfs schetsen, renaissanceschilderijen of portretten van filmsterren. Behalve gezichten van mensen kun je ook foto’s van je huisdieren uploaden en er schattige wollen poppen, speelgoedsteentjes en meer van maken. Voilà AI Artist is de deepfake-app die je waardering voor kunst en kleur nieuw leven inblaast.

Net als veel andere apps in zijn soort wil Voilà toestemming om jouw geüploade en gegenereerde inhoud te hosten, op te slaan, te gebruiken en aan te passen. Lees voordat je het gaat gebruiken eerst hun gebruikersvoorwaarden.

(Bron: www.instagram.com/voilaaiartist)

4. MyHeritage Deep Nostalgia — een app waarmee je oude familiefoto’s kunt animeren

Website www.myheritage.com/deep-nostalgia Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android, iOS en desktop (website) Download de app voor iOS apps.apple.com/app/myheritage/id477971748 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myheritage.mobile Online generator op basis van browser Ja (er zijn ook mobiele apps beschikbaar)

MyHeritage Deep Nostalgia helpt je herinneringen aan dierbaren op te halen of een idee te krijgen van hoe je voorouders eruit hebben gezien. Het kan foto’s van gezichten animeren met levensechte uitdrukkingen zoals glimlachen, oogknipperen en het kantelen van het hoofd. Je kunt zelfs een korte alinea schrijven en deze door de mensen op je foto’s laten voorlezen. De app heeft ook mogelijkheden voor het herstellen van foto’s en een functie om foto’s te genereren van jou in verschillende historische tijdperken.

(Bron: www.myheritage.com/deep-nostalgia)

5. Avatarify — de app waarmee je live videogesprekken kunt deepfaken

Website avatarify.ai Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android, iOS en desktop Download de app voor iOS apps.apple.com/ru/app/avatarify-face-swap-live/id1512669147 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=com.avatarify.android Download de app voor desktop github.com/alievk/avatarify-desktop Online generator op basis van browser Ja (er zijn ook mobiele apps beschikbaar)

Avatarify animeert je gezicht, zodat je jezelf kunt zien zingen of iets zeggen met de stem van een beroemdheid of een fictief personage. De app is redelijk eenvoudig te gebruiken: je kiest een fragment naar keuze op het startscherm, uploadt je foto en laat de app de rest doen. Je kunt het plezier verdubbelen en je vriend(in) mee laten zingen door zijn of haar foto te uploaden naar een van de duetopties.

Maar de desktopversie van Avatarify tilt deepfake naar een hoger niveau. Zo kun je tijdens een realtime videogesprek een masker op je gezicht plaatsen. Het masker kan zelfs met je gezicht meebewegen, wat betekent dat je je vrienden of collega’s kunt laten denken dat er een beroemdheid aan het gesprek heeft deelgenomen!

Realiseer je wel dat Avatarify mogelijk een aantal privacygerelateerde problemen heeft. Apple verwijderde de app in 2021 uit de Chinese appstore vanwege zorgen over inbreuk op de privacy.

(Bron: www.youtube.com/watch?v=lONuXGNqLO0)

6. ZAO — China’s meest gedownloade deepfake-app

Website zaodownload.com Prijs Gratis Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS Beschikbaar op China’s iOS App Store Download de app voor Android Beschikbaar via APK: zao.en.softonic.com/android Online generator op basis van browser Nee

ZAO, ook wel de Chinese tegenhanger van FaceApp genoemd, is een faceswapping-app die bij de lancering in 2019 naar de top van de gratis hitlijsten in de Chinese iOS App Store schoot. Hiermee kun je iconische scènes uit films en tv-programma’s naspelen door jouw gezicht op een van de acteurs te plakken. Je kunt kiezen uit een selectie videoclips. Het enige wat je hoeft te doen is één foto uploaden.

De app is best leuk om te gebruiken, maar je hebt een Chinees telefoonnummer nodig om je aan te melden en alles wordt in het Chinees weergegeven. Realiseer je ook dat de gebruikersovereenkomst van ZAO in het verleden tot bezorgdheid over de privacy heeft geleid, doordat het bedrijf foto’s van gebruikers kon bewaren en ze zonder hun toestemming aan derden kon verkopen.

7. WOMBO — een playback-app

Website www.wombo.ai Prijs Gratis Ondersteunde apparaten Android Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo Online generator op basis van browser Nee

Met WOMBO kun je je favoriete nummers playbacken. Het enige wat je hoeft te doen is een selfie uploaden of een foto van iemand die je wilt deepfaken, en een nummer kiezen uit een lijst met bekende favorieten. De app genereert automatisch een video waarin je lipsynchroniseert met het nummer dat je hebt gekozen!

WOMBO is een leuke en gemakkelijke app die iedereen kan gebruiken, hoewel de functionaliteit vrij beperkt is in vergelijking met andere populaire deepfake-apps. Ook is WOMBO’s privacybeleid niet duidelijk over welke gegevens ze verzamelen en opslaan.

8. Deepfakes Web — cloudgebaseerde tool voor professioneel gebruik

Website deepfakesweb.com Prijs Kosten voor gebruik van de cloud; betaalde abonnementen beschikbaar Ondersteunde apparaten Desktop (web service) Online generator op basis van browser Ja

Deepfakes Web is een cloudgebaseerde webtool waarmee je eenvoudig deepfake-video’s kunt maken. Nadat je je hebt aangemeld voor een account, hoef je alleen maar twee video’s te uploaden: een bronvideo met de persoon voor de gezichtswissel en een doelvideo met het nieuwe gezicht dat je wilt gebruiken. Laat de rest aan het platform over. Het bestudeert en rendert jouw video, wat 4 tot 6 uur kan duren.

9. DeepFaceLab — de geavanceerde deepfake-app voor pc

Website Geen officiële website Prijs Gratis Ondersteunde apparaten Windows Download de app voor Windows github.com/iperov/DeepFaceLab Online generator op basis van browser Nee

DeepFaceLab is een geavanceerde deepfake-app met als doelgroep mensen met een achtergrond in programmeren en videobewerking. Het is een open-sourceproject dat wordt gehost op GitHub en draait op Windows. Als gebruiker ben je betrokken bij het volledige deepfake-creatieproces.

Je kunt ook gemakkelijk online tutorials vinden die je door de basis- en kernfunctionaliteiten leiden. Zin in een leuke uitdaging? Je moet eerst wel wat tijd steken in het bestuderen van de workflow en het verbeteren van je vaardigheden.

10. DeepArtEffects — de app die foto’s omzet in schilderijen

Website www.deeparteffects.com Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android, iOS en desktop Download de app voor iOS itunes.apple.com/de/app/deep-art-effects-photo-filter/id1170544083 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=de.nextsol.deeparteffects.app Download de app voor desktop www.deeparteffects.com/page/download Online generator op basis van browser Ja

DeepArtEffects transformeert elke foto in een schilderij in de stijl van gerenommeerde kunstenaars als Van Gogh, Michelangelo en Picasso. De app maakt gebruik van zeer geavanceerde algoritmen om na te bootsen hoe het menselijk brein werkt en van esthetische elementen om artistieke beelden te produceren. Het biedt tot wel honderd filters om uit te kiezen. Voor je het weet ben je eraan verslaafd!

11. Face Swap Live — de realtime app voor faceswap

Website faceswaplive.com Prijs 1,99 USD op Google Play; 0,99 USD op iOS Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS itunes.apple.com/app/apple-store/id1042987645?pt=221482&ct=fls_website&mt=8 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=com.laan.labs.faceswaplive&hl=en&gl=US Online generator op basis van browser Nee

Face Swap Live is populair omdat je in realtime met een vriend van gezicht kunt wisselen met behulp van de ingebouwde camerafunctionaliteit van je telefoon. Je kunt je gezicht ruilen met een beroemdheid of met een van je eigen foto’s. Je kunt het ook gebruiken voor grappige effecten en stickers.

Face Swap Live beweert dat ze geen gezichtsgegevens verzamelen, opslaan of verzenden. Ze verzamelen echter wel bepaalde gebruikersinformatie, je IP-adres bijvoorbeeld, dus het is verstandig om bij gebruik van de app te verbinden via een VPN.

(Bron: faceswaplive.com)

12. FaceMagic — een app voor hoogwaardige gezichtswissels van beroemdheden

Website www.facemagic.ai Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS apps.apple.com/app/apple-store/id1566529086?pt=123166990&ct=official&mt=8 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=com.xgd.magicface&referrer=utm_source=official&utm_medium=cpc Online generator op basis van browser Nee

FaceMagic werkt ongeveer hetzelfde als Reface en Avatarify. Je kunt kiezen uit een schat aan foto’s en video’s om je gezicht in te veranderen.

Vergeleken met zijn concurrenten biedt FaceMagic een bredere selectie foto’s en video’s van voornamelijk beroemdheden, die allemaal een uitstekende kwaliteit hebben. Elke clip is ook opgesplitst in verschillende scènes, waardoor de deepfakes leuk en vermakelijk zijn om naar te kijken!

Lees meer over hoe FaceMagic omgaat met jouw gegevens.

13. Lensa — een foto-editor voor selfies en artistieke filters

Website prisma-ai.com/lensa Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Android en iOS Download de app voor iOS apps.apple.com/us/app/lensa-photo-picture-editor/id1436732536 Download de app voor Android play.google.com/store/apps/details?id=com.lensa.app&hl=en&gl=US Online generator op basis van browser Nee

Lensa is een fotobewerkingsapp die leuk is en eenvoudig in het gebruik. De verfraaiende filters werken op dezelfde manier als FaceApp en bieden je verschillende opties om je gezicht te retoucheren, je kapsel te veranderen, oogwallen te verwijderen en nog veel meer. Wat Lensa onderscheidt van FaceApp is dat het je ook talloze trendy visuele effecten en artistieke stijlen biedt die van je originelen iets echt prachtigs maken om naar te kijken.

14. Craiyon AI — genereert foto’s vanuit één enkele prompt

Website www.craiyon.com Prijs Freemium Ondersteunde apparaten Desktop (web service) Online generator op basis van browser Ja

Craiyon AI (voorheen DALL-E Mini) kan elke gewenste afbeelding genereren met slechts één tekstprompt. Het is gemakkelijk te gebruiken: typ gewoon een beschrijving van wat je wilt zien, en er worden negen afbeeldingen gegenereerd die aan jouw vraag voldoen.

Je kunt kiezen uit vier afbeeldingsstijlen: schilderkunst, tekening, foto of geen. De eerste drie opties zijn het veiligst; de resultaten zijn artistiek en visueel verbluffend. De optie ‘geen’ is echter een wildcard; de beelden die naar boven komen kunnen tamelijk absurd zijn en zelfs eng.

In tegenstelling tot veel deepfake-apps hoef je bij Craiyon AI geen foto’s van je gezicht te uploaden om iets te kunnen doen; daardoor brengt het minder privacyrisico’s met zich mee. Maar net als andere websites slaat het nog steeds cookies op op je apparaat en worden er advertenties van derden weergegeven.

(Zelf gegenereerde afbeeldingen voor tekstprompt “een man die een boek leest”)

Wat is een deepfake-app?

Deepfake-apps zijn computerprogramma’s die AI (kunstmatige intelligentie) gebruiken om synthetische media te creëren. Het woord ‘deepfake’ komt voort uit ‘deep learning’ (een subset van ‘machine learning’) en ‘fake’.

De afbeeldingen of video’s die door deepfake-apps zijn gemaakt, zijn niet echt, maar zo gemaakt dat het er echt uitziet. Je kunt je voordoen als iemand anders, en het laten lijken alsof je iets zegt of een liedje zingt waar dat in werkelijkheid niet is gebeurd.

Deepfake-apps hebben een bron nodig, en in de meeste gevallen is dat een foto van jezelf. Jouw gezicht op de foto wordt vervolgens geprojecteerd op een doelwit, meestal een beroemd persoon, een fictief personage of een dier. Meestal kun je kiezen uit een selectie afbeeldingen of video’s.

Hoe werkt deepfake-technologie?

Deepfake-technologie maakt gebruik van een combinatie van kunstmatige intelligentie en machine-leren om visuele en audio-uitvoer van hoge kwaliteit te produceren. Meestal betekent dit dat in een programma honderden, zo niet duizenden, afbeeldingen of audiofragmenten moeten worden ingevoerd om het te trainen om realistische modellen te produceren.

Op consumentenniveau zijn deepfake-apps op smartphones het meest gebruikelijk. Ze nemen de gelaatstrekken van een gebruiker en leggen hun gezicht op een ander hoofd, of leggen een ander gezicht op hun eigen hoofd.

Kun je deepfake-apps veilig gebruiken?

Over het algemeen zijn deepfake-apps veilig te gebruiken. Deepfake-apps worden, net als alle andere apps, gescand op virussen en malware voordat ze in appstores verschijnen.

Maar het echte gevaar schuilt in het misbruik van privé-informatie door de ontwikkelaars van deze deepfake-apps. Als je deze apps gebruikt, moet je meestal foto’s, video’s of audiofragmenten van jouzelf en mogelijk die van je vrienden of familie uploaden. Dit zijn allemaal persoonlijke gegevens.

Deepfake-apps kunnen je gegevens op verschillende manieren gebruiken, van het hergebruiken van de inhoud die je voor hun advertenties hebt gegenereerd tot het opslaan van het basismateriaal voor ander gebruik. Sommige deepfake-apps delen mogelijk zelfs jouw gegevens met externe bedrijven, samen met andere informatie, zoals je voorkeuren en gedrag. Deze bedrijven zullen de informatie vervolgens gebruiken om je gepersonaliseerde reclame te tonen.

Is het gebruik van deepfake-apps illegaal?

Over het algemeen is het gebruik van deepfake-apps niet illegaal. Veel mensen gebruiken deepfake-apps als hulpmiddel voor het bewerken van foto’s of voor onschuldig plezier. Het kan echter illegaal zijn als jouw deepfakes de wettelijke voorschriften schenden.

Het kan zijn dat je aansprakelijk bent voor inbreuk op het auteursrecht als je auteursrechtelijk beschermde video’s en foto’s gebruikt om je deepfake-materiaal te maken. Als jouw deepfake-materiaal lasterlijk is en tot reputatieverlies van een persoon leidt, kun je worden aangeklaagd wegens smaad. Er kunnen ook juridische problemen ontstaan ​​met de inbreuk op de privacy wanneer de naam, foto, beeltenis of stem van een persoon zonder toestemming wordt gebruikt in deepfakes.

Is het bekijken van deepfakes illegaal?

Nee, het bekijken van deepfakes is niet illegaal. Er is momenteel geen wet die jou verbiedt deepfakes te bekijken, ongeacht of deze door jouzelf of door anderen zijn gemaakt.

Maar het feit dat er geen wet bestaat die het bekijken van deepfakes verbiedt, betekent niet dat het per definitie juist is. Laten we bijvoorbeeld eens nadenken over deepfake-pornografie: hierbij worden gezichten van mensen overgezet in seksueel expliciet materiaal en handelingen waaraan ze niet daadwerkelijk hebben deelgenomen.

Deepfake-porno objectiveert en exploiteert slachtoffers, waaronder veel vrouwelijke beroemdheden uit Hollywood en gewone vrouwen die het doelwit zijn van wraakporno door hun ex-partner. Hoe vaker deze beelden worden bekeken, hoe meer ze op internet circuleren — en hoe vaker de slachtoffers worden uitgebuit en geschonden. We moeten goed nadenken over de ethische kwesties die gepaard gaan met het bekijken van deepfakes zolang de overheidsinstanties er nog geen wetgeving over hebben opgesteld.

Beste deepfake-stemgeneratoren

Resemble.ai

Website: www.resemble.ai

Resemble verandert elke geschreven tekst in gesproken woorden. Het kan optredens uit het echte leven evenaren, inclusief de onvolkomenheden in de menselijke spraak. Je kunt ook emoties aan de spraak toevoegen, zoals vriendelijk, boos of doodsbang. Hoe meer informatie je de AI voedt, hoe beter het zal klinken.

Respeecher

Website: www.respeecher.com

Respeecher maakt synthetische opnames die niet van echt te onderscheiden zijn. Het belooft een natuurlijk klinkende stem; zo kun je in verschillende talen opnemen en verschillende lokale accenten in je stem leggen. De doelgroep bestaat uit filmmakers, game-ontwikkelaars en andere makers van content.

Real-Time Voice Cloning

Real-Time Voice Cloning, een open-sourceproject gehost door GitHub, kan stemmen klonen uit een audio-opname van slechts een paar seconden. De dienst draait op Windows en Linux en is bedoeld voor mensen met enige technische kennis.

FakeYou

Website: fakeyou.com

Met FakeYou, beschikbaar als webservice, kun je audio genereren uit een tekst en spreken als iemand anders. Er zijn talloze stemmen beschikbaar — van fictieve personages in Marvel of DC tot echte persoonlijkheden zoals Donald Trump. Je kunt video’s ook lipsyncen met je audio of opnames naar keuze.

Descript

Website: www.descript.com

Descript is een geïntegreerde oplossing voor het bewerken van audio en video’s. Het heeft een indrukwekkende functie voor het klonen van stemmen, Overdub genaamd, waarmee je in het script kunt typen wat je wilde zeggen zonder dat je de video opnieuw hoeft op te nemen. Het heeft ook een hele reeks opname- en bewerkingsfuncties; dit is het meest geschikt voor podcasters en makers van sociale content.