Las aplicaciones para cambiar caras quizá estén de moda, pero existe un enorme potencial para que se abuse de esta tecnología, que parece inocente.

Al utilizar las herramientas deepfake, usted coloca sus fotos, vídeos y voz (todos sus datos personales) en manos de los desarrolladores de las aplicaciones. Dichos datos pueden reutilizarse, almacenarse o compartirse con terceros sin su consentimiento.

Sin embargo, utilizar la tecnología deepfake es muy divertido, e incluso puede ser de gran valor si se toman las precauciones de seguridad adecuadas. Para ayudarle a seleccionar la mejor aplicación de deepfake, hemos hecho una lista de las más populares, junto con algunas cuestiones legales y de seguridad que debe conocer antes de comenzar a hacer deepfake.

Ir a…

1. FaceApp

2. Reface

3. Voilà AI Artist

4. MyHeritage Deep Nostalgia

5. Avatarify

6. Zao

7. Wombo

8. Deepfakes Web

9. DeepFaceLab

10. DeepArtEffects

11. Face Swap Live

12. FaceMagic

13. Lensa AI

14. Craiyon AI

¿Qué son las aplicaciones para crear deepfake?

¿Cómo funciona la tecnología deepfake?

¿Son seguras las aplicaciones para crear deepfake?

¿Es ilegal el uso de las aplicaciones de deepfake?

¿Es ilegal ver deepfakes?

Los mejores generadores de voz con deepfake

Preguntas frecuentes: aplicaciones para crear deepfakes

1. FaceApp: el editor de selfies digno de Instagram

Página web www.faceapp.com Precio freemium Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/us/app/faceapp-perfect-face-editor/id1180884341 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Generador online en el navegador No

FaceApp es una de las mejores aplicaciones móviles para editar selfies, gracias a su variedad de filtros de belleza dignos de Instagram, denominados “impresiones”. Es fácil de usar: con un solo toque podrá darle glamour a su apariencia. También hay configuraciones individuales que permiten retocar la piel, mejorar los rasgos faciales, o incluso cambiar la sonrisa o el peinado.

Pero FaceApp puede hacer mucho más que darle a su rostro un toque glamoroso. Con su filtro de edad, mismo que se volvió viral en 2019, se puede envejecer algunas décadas en cuestión de segundos (o revertir el proceso para parecer más joven). También ofrece una función de intercambio de género para mostrarle una versión femenina o masculina de si mismo.

En general, FaceApp es seguro de usar, pero debe tener en cuenta sus términos de uso: el uso de FaceApp otorga a la aplicación y a su empresa matriz “una licencia no exclusiva, libre de regalías, mundial y totalmente pagada para usar… su contenido de usuario”.

Leer más: ¿Es FaceApp seguro?

(fuente: www.faceapp.com)

2. Reface: la aplicación deepfake más divertida

Página web hey.reface.ai Precio freemium Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/us/app/reface-face-swap-video-app/id1488782587 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=video.reface.app&hl=en&gl=US Generador online en el navegador No

Reface (anteriormente Doublicat) es una de las aplicaciones más populares para crear deepfake y conocida por su funcionalidad de intercambio de caras. Ofrece una gran cantidad de fotos, videos y GIF que abarcan una amplia selección de temas para elegir: vergonzosos, artísticos, festivos, espeluznantes, divertidos o futuristas.

Tiene muchísimas opciones que incluyen personajes de Marvel, memes de moda, portadas de revistas, retratos de celebridades o pinturas míticas, ¡puede pasar horas en la aplicación fácilmente sin aburrirse! Cuando utilice Reface, tenga en cuenta que recopila sus datos personales, incluyendo sus fotos, rasgos faciales y datos de uso. Más información sobre su política de privacidad aquí.

3. Voilà AI Artist: la mejor aplicación para crear arte al estilo Pixar

Página web linktr.ee/voilaaiartist Precio freemium Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/us/app/voil%C3%A0-ai-artist-cartoon-avatar/id1558421405 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Generador online en el navegador No

Voilà AI Artist transforma sus fotos en imágenes al estilo de dibujos animados o avatares, e incluso bocetos, pinturas renacentistas o retratos de estrellas de cine. Además de los rostros de personas, puede subir fotos de sus mascotas y convertirlas en adorables muñecos de lana, ladrillos de juguete y más. Voilà AI Artist es la aplicación deepfake que reavivará su aprecio por el arte y el color.

Al igual que muchas otras aplicaciones de este tipo, Voilà obtiene permiso para alojar, almacenar, usar y modificar el contenido cargado y generado. Lea sus términos de servicio antes de usarla.

(fuente: www.instagram.com/voilaaiartist)

4. MyHeritage Deep Nostalgia: una aplicación que anima fotos familiares antiguas

Página web www.myheritage.com/deep-nostalgia Precio freemium Dispositivos compatibles Android, iOS y de escritorio (página web) Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/app/myheritage/id477971748 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myheritage.mobile Generador online en el navegador Sí (también hay apps móviles disponibles)

MyHeritage Deep Nostalgia le ayuda a recuperar los recuerdos de sus seres queridos, o a tener una idea de cómo eran sus antepasados. Puede animar retratos con expresiones realistas, como sonreír, parpadear e inclinar la cabeza. Incluso puede escribir un párrafo corto y hacer que la persona en su foto lo lea en voz alta. La aplicación también tiene funciones de restauración fotográfica y una función para generar fotos suyas en diferentes épocas históricas.

(fuente: www.myheritage.com/deep-nostalgia)

5. Avatarify: la aplicación que permite realizar deepfakes en videollamadas en vivo

Página web avatarify.ai Precio freemium Dispositivos compatibles Android, iOS y de escritorio Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/ru/app/avatarify-face-swap-live/id1512669147 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=com.avatarify.android Descargar la aplicación para escritorio github.com/alievk/avatarify-desktop Generador online en el navegador Sí (también hay apps móviles disponibles)

Avatarify anima su rostro para que puedas verse cantando o diciendo algo con la voz de un famoso o un personaje ficticio. La aplicación es muy fácil de usar: seleccione un clip de su elección en la pantalla de inicio, cargue su foto y deje que la aplicación haga el resto. Puede duplicar la diversión y hacer que un amigo cante con usted subiendo su foto a una de las opciones de dueto.

Pero la versión de escritorio de Avatarify es lo que lleva el deepfake al siguiente nivel, ya que le permite ponerse una máscara durante una videollamada en tiempo real. La máscara se mueve junto con su rostro, ¡de modo tal que puede tomarle el pelo a sus amigos o colegas haciéndoles creer que alguien famoso se ha unido a la llamada!

Debe tener en cuenta que Avatarify puede tener algunos problemas relacionados con la privacidad. Apple eliminó la aplicación de su tienda de aplicaciones de China en 2021, debido a preocupaciones concernientes a la invasión de la privacidad.

(fuente: www.youtube.com/watch?v=lONuXGNqLO0)

6. ZAO: la aplicación de deepfake más descargada de China

Página web zaodownload.com Precio Free Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS Disponible en la App Store de iOS de China Descargar la aplicación para Android Disponible en APK: zao.en.softonic.com/android Generador online en el navegador No

Conocida como la contraparte china de FaceApp, ZAO es una aplicación de intercambio de caras que se disparó a la cima de las listas gratuitas en la App Store de iOS de China tras su lanzamiento en 2019. Le permite representar escenas icónicas de películas y programas de televisión, transformando su rostro en el de los actores. Puede elegir entre una selección de videoclips. Todo lo que tiene que hacer es subir una foto.

Sin duda es una aplicación divertida, pero requiere un número de teléfono chino para registrarse y se muestra en chino. También debe tener en cuenta que, en el pasado, el acuerdo de usuario de ZAO ha generado preocupaciones sobre la privacidad, permitiendo que la empresa conserve las fotografías de los usuarios y las venda a terceros sin su consentimiento.

7. WOMBO: una aplicación que le permite hacer playback

Página web www.wombo.ai Precio gratis Dispositivos compatibles Android Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo Generador online en el navegador No

WOMBO le permite sincronizar hacer playback con sus canciones favoritas. Todo lo que necesita hacer es subir una selfie o una foto de alguien a quien quiera hacerle un deepfake, y elija una canción de una lista de canciones favoritas populares. ¡La aplicación generará automáticamente un video suyo haciendo playback con la canción que eligió!

WOMBO es una aplicación fácil y divertida que cualquiera puede usar, aunque su funcionalidad es bastante limitada en comparación con otras aplicaciones populares de deepfake. Además, la política de privacidad no es clara sobre qué datos recopila y almacena.

8. Deepfakes Web: herramienta en la nube para uso profesional

Página web deepfakesweb.com Precio Cargos por derechos de uso de la nube; planes de paga disponibles Dispositivos compatibles Escritorio (servicio web) Generador online en el navegador Sí

Deepfakes Web es una herramienta web en la nube que le permite crear videos deepfake con facilidad. Una vez que se haya registrado para obtener una cuenta, todo lo que necesita hacer es cargar dos videos: un video de origen con la persona para el intercambio de cara y un video de destino con la nueva cara que desea usar. Deje que plataforma se encargue del resto. Esta aprenderá y renderizará su video, lo que puede demorar de 4 a 6 horas.

9. DeepFaceLab: la herramienta avanzada de deepfake para PC

Página web sin página web oficial Precio gratis Dispositivos compatibles Windows Download the app for Windows github.com/iperov/DeepFaceLab Generador online en el navegador No

DeepFaceLab es una herramienta avanzada de deepfake dirigida a personas con experiencia en programación y edición de videos. Es un proyecto de código abierto alojado en GitHub y se ejecuta en Windows. Como usuario, usted se involucra en el proceso completo de creación de deepfakes.

También puede encontrar tutoriales online fácilmente, que le guiarán a través de los conceptos básicos y las funcionalidades principales. ¿Está listo para un divertido desafío? Prepárese para estudiar el flujo de trabajo y mejorar sus habilidades.

10. DeepArtEffects: la aplicación que convierte fotografías en obras de arte

Página web www.deeparteffects.com Precio freemium Dispositivos compatibles Android, iOS de escritorio Descargar la aplicación para iOS itunes.apple.com/de/app/deep-art-effects-photo-filter/id1170544083 Descargar la aplicación para escritorio

play.google.com/store/apps/details?id=de.nextsol.deeparteffects.app Descargar la aplicación para escritorio www.deeparteffects.com/page/download Generador online en el navegador Sí

DeepArtEffects transforma cualquier fotografía en una obra de arte, al estilo de artistas de renombre como Van Gogh, Miguel Ángel y Picasso. La aplicación utiliza algoritmos muy avanzados para imitar cómo funciona el cerebro humano, y elementos estéticos para producir imágenes artísticas. Ofrece hasta cien filtros para elegir. ¡Seguro que acaba enganchado!

11. Face Swap Live: la aplicación para intercambiar rostros en tiempo real

Página web faceswaplive.com Precio $1,99 a la venta en Google Play; $0,99 en iOS Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS itunes.apple.com/app/apple-store/id1042987645?pt=221482&ct=fls_website&mt=8 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=com.laan.labs.faceswaplive&hl=en&gl=US Generador online en el navegador No

Face Swap Live es popular porque le permite cambiar caras con un amigo en tiempo real usando la función de cámara incorporada de su teléfono. Puede intercambiar su rostro con el de un famoso, o con alguna de sus propias fotos. También puede usarla para efectos y pegatinas de fantasía.

Face Swap Live afirma que no recopila, guarda ni transmite datos faciales. Sin embargo, recopila cierta información del usuario, como su dirección IP, así que considere conectarse a una VPN cuando use la aplicación.

(fuente: faceswaplive.com)

12. FaceMagic: una aplicación para intercambios de rostros de celebridades de alta calidad

Página web www.facemagic.ai Precio freemium Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/app/apple-store/id1566529086?pt=123166990&ct=official&mt=8 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=com.xgd.magicface&referrer=utm_source=official&utm_medium=cpc Generador online en el navegador No

FaceMagic funciona de manera similar a Reface y Avatarify. Puede elegir entre una gran cantidad de fotos y vídeos para transformar su rostro.

En comparación con sus competidores, FaceMagic ofrece una selección más amplia de fotografías y videos centrados en celebridades, todos los cuales tienen una calidad de visualización de primer nivel. Cada clip también se divide en varias escenas, ¡así, ver los deepfakes es más divertido y entretenido!

Obtenga más información sobre cómo FaceMagic maneja sus datos.

13. Lensa: un editor de fotografías para selfies y filtros artísticos

Página web prisma-ai.com/lensa Precio freemium Dispositivos compatibles iOS y Android Descargar la aplicación para iOS apps.apple.com/us/app/lensa-photo-picture-editor/id1436732536 Descargar la aplicación para Android play.google.com/store/apps/details?id=com.lensa.app&hl=en&gl=US Generador online en el navegador No

Lensa es una aplicación para edición de fotografías divertida y fácil de usar. Sus filtros embellecedores funcionan como los de FaceApp, ofreciendo así varias opciones para retocar su rostro, cambiar su peinado, eliminar ojeras y mucho más. Lo que distingue a Lensa de FaceApp es que también le brinda innumerables efectos visuales y estilos artísticos modernos que convierten tus originales en una pieza impresionante. ¿Se pregunta si Lensa es seguro de usar? Tenemos ocho formas de proteger su privacidad mientras usa Lensa.

14. Craiyon AI: genere fotografías a partir de un solo mensaje

Página web www.craiyon.com Precio gratis Dispositivos compatibles escritorio (servicio web) Generador online en el navegador Sí

Craiyon AI (anteriormente llamado DALL-E Mini) puede generar cualquier imagen a partir de un solo mensaje de texto. Es fácil de usar: simplemente escriba una descripción de lo que desea ver y se generarán nueve imágenes que se ajusten a su entradas de información.

Le ofrece cuatro estilos de imagen para elegir: arte, dibujo, fotografía o ninguno. Las tres primeras opciones son las más seguras de utilizar; los resultados son artísticos y visualmente impresionantes. Sin embargo, la opción “ninguno” es un comodín; las imágenes que surgen pueden ser bastante absurdas e incluso material de pesadillas.

A diferencia de muchas aplicaciones deepfake, Craiyon AI no requiere que suba fotos de su rostro para funcionar, lo que representa un riesgo menor para la privacidad. Pero, al igual que otras páginas web, todavía almacena cookies en su dispositivo y muestra anuncios de terceros.

(imágenes autogeneradas a partir de la entrada de texto “un hombre leyendo un libro”)

¿Qué son las aplicaciones para crear deepfake?

Las aplicaciones de deepfake son programas que utilizan IA (inteligencia artificial) para crear piezas multimedia sintéticas. La palabra “deepfake” proviene de las palabras “deep learning” o “aprendizaje profundo” (un subconjunto del aprendizaje automático) y “fake” o “falso”.

Las imágenes o videos creados por aplicaciones deepfake no son reales, pero están diseñados para que así lo parezcan. Puede aparentar ser otra persona, o como si estuviera diciendo algo o cantando una canción aunque no haya sido así.

Las aplicaciones deepfake requieren una fuente que, en la mayoría de los casos, es una foto suya. Luego, su rostro en la foto se asigna a un objetivo, que suele ser una persona famosa, un personaje ficticio o un animal. Normalmente puede elegir entre una selección de imágenes o videos.

¿Cómo funciona la tecnología deepfake?

La tecnología Deepfake utiliza una combinación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para producir resultados visuales y de audio de alta calidad. Esto generalmente implica alimentar a un programa con cientos, si no miles, de imágenes o muestras de audio, para así entrenarlo y producir modelos realistas.

A nivel de consumidor, el uso más común son las aplicaciones deepfake en teléfonos inteligentes. Toman los rasgos faciales de un usuario y superponen su rostro en una cabeza diferente, o superponen una cara diferente a la propia.

¿Son seguras las aplicaciones para crear deepfake?

En general, las aplicaciones deepfake son seguras de usar. Las aplicaciones deepfake, como cualquier otra aplicación, se analizan en busca de virus y malware antes de aparecer en las tiendas de aplicaciones.

Pero el verdadero peligro reside en el uso indebido de los datos personales por parte de los desarrolladores de estas aplicaciones deepfake. El uso de estas aplicaciones generalmente requiere que cargue sus fotos, videos o clips de audio y potencialmente de sus amigos o familiares, todos los cuales son datos personales.

Las aplicaciones deepfake pueden usar sus datos de varias maneras, desde reutilizar en sus propios anuncios el contenido que usted ha generad hasta almacenar el material fuente para otros usos. Algunas aplicaciones deepfake incluso pueden compartir sus datos con empresas de terceros, junto con otra información, como sus preferencias y comportamientos. Luego, estas empresas utilizarán la información para enviarle anuncios personalizados.

¿Es ilegal el uso de las aplicaciones de deepfake?

En general, el uso de aplicaciones deepfake no es ilegal. Mucha gente utiliza aplicaciones deepfake como herramientas de edición de fotografías o para divertirse de forma inofensiva. Sin embargo, puede ser ilegal si sus deepfakes no se ajustan a la ley.

Es posible que infrinja los derechos de autor si utiliza videos y fotografías con derechos de autor para crear sus materiales deepfake. Si sus materiales deepfake son difamatorios y provocan daños a la reputación de alguien, pueden demandarle por difamación. También puede haber problemas legales con la invasión de la privacidad cuando el nombre, la foto, la imagen o la voz de una persona se utilizan en deepfakes sin su consentimiento.

¿Es ilegal ver deepfakes?

No, ver deepfakes no es ilegal. Actualmente, no existe ninguna ley que le impida ver deepfakes, independientemente de si fueron creados por usted o por alguien más.

Pero el hecho de que no exista una ley que prohíba ver deepfakes no significa que sea intrínsecamente correcto. Tomemos un ejemplo de pornografía deepfake: el acto de transformar rostros de personas en material sexualmente explícito y actos en los que en realidad no participaron.

La pornografía deepfake deshumaniza y explota a las víctimas, muchas de las cuales son famosos de Hollywood, así como mujeres comunes y corrientes, la cuales se convierten en un blanco de la pornografía de venganza por parte de sus exparejas. Cuantas más son vistas estas imágenes, más circulan en internet y más repetidamente se explota y viola a las víctimas. Necesitamos centrarnos en las cuestiones éticas que implican ver deepfakes antes de que las autoridades gubernamentales establezcan leyes al respecto.

Los mejores generadores de voz deepfake

Resemble.ai

Página web: www.resemble.ai

Resemble convierte cualquier texto escrito en palabras habladas. Puede igualar actuaciones de la vida real, incluyendo imperfecciones del habla humana. También se puede agregar emoción al discurso, como amistosa, enojada o aterrorizada. Cuanta más información se le dé a la IA, mejor será el discurso.

Respeecher

Página web: www.respeecher.com

Respeecher crea grabaciones sintéticas que suenan idénticas a los materiales originales. Promete una voz que suena natural, permitiéndole así grabar en diferentes idiomas y regionalizar la voz con diferentes acentos. El público al que está dirigido son los cineastas, los desarrolladores de juegos y otros creadores de contenido.

Clonación de voz en tiempo real

Real-Time Voice Cloning, un proyecto de código abierto alojado en GitHub, puede clonar las voces a partir de una grabación de audio de apenas unos segundos. El servicio se ejecuta en Windows y Linux, y está destinado a personas con ciertos conocimientos técnicos.

FakeYou

Página web: fakeyou.com

FakeYou, disponible como servicio web, le permite generar audio a partir de un texto y adquirir la voz de otra persona. Hay muchas voces disponibles – desde personajes ficticios de Marvel o DC, hasta personas reales como Donald Trump. También se pueden hacer videos sincronizados con el audio o las canciones que prefiera.

Descript

Página web: www.descript.com

Descript es una solución todo en uno, para editar audio y videos. Tiena una funcionalidad de clonación de voz sorprendente, llamada Overdub, que le permite escribir el guión sin tener que volver a grabar el video. También tiene una gama amplia de funcionalidades para grabar y editar – perfecta para creadores de podcast y contenido para redes sociales.