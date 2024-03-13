Ваша особиста бульбашка захисту

VPN-захист не повинен бути складним. З запущеним Aircove, ваша вся мережа Wi-Fi захищена - і друзі та родина можуть користуватися вашим VPN! Це тому, що Aircove є одним з восьми пристроїв, які можна одночасно під'єднати до ExpressVPN в рамках однієї підписки.

Ви навіть можете створити окрему мережу Wi-Fi тільки для гостей. Щоб захистити конфіденційність, пристрої, підключені до цієї гостьової мережі, не можуть обмінюватися даними з іншими пристроями у основній мережі. Але для них залишаються доступними всі засоби захисту ExpressVPN!

Aircove дозволяє контролювати, які пристрої підключаються до певної локації VPN-сервера, а також чи підключаються вони до VPN або Інтернету взагалі. А за допомогою просунутих функцій захисту ви можете встановити батьківський контроль і захистити свою родину від шкідливого та відвертого контенту.