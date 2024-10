Нет, Aircove/Aircove Go — это отдельные устройства, где весь беспроводной трафик и запросы проходят через одну точку доступа. Если у вас есть существующая меш-система, вы можете подключить Aircove/Aircove Go к одному из узлов с наивысшей концентрацией устройств, чтобы защитить их с помощью VPN.

Эксклюзивная функция Wi-Fi Link, доступная пользователям Aircove Go, позволяет подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi. Таким образом, вы сможете с легкостью выйти в Сеть, даже если в вашем номере гостиницы или коворкинге нет доступа к Ethernet-кабелю. Для работы Aircove Go достаточно USB-C, так что вы можете брать с собой на одну зарядку меньше.

