Ваши личные цифровые доспехи

VPN-защита — это не обязательно что-то сложное. С работающим Aircove, ваша вся сеть Wi-Fi защищена, и друзья и семья могут использовать ваш VPN! И это всё потому, что Aircove считается одним из восьми устройств, которые вы можете одновременно подключить к ExpressVPN в рамках одной подписки.

У вас полный контроль над тем, какие устройства подключаются к какой локации VPN-серверов, или подключаются ли они вообще к VPN или Интернету. С помощью функций продвинутой защиты, вы сможете использовать систему родительского контроля и защитить всю свою семью от вредоносного и неуместного контента.