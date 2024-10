ไม่ใช่ Aircove/Aircove Go เป็นเราเตอร์เดี่ยวที่การรับส่งข้อมูลไร้สายและคำขอทั้งหมดเดินทางผ่านจุดเชื่อมต่อหนึ่งจุด หากคุณมีระบบตาข่ายอยู่แล้ว Aircove/Aircove GO สามารถเชื่อมต่อกับหนึ่งโหนดที่มีความเข้มข้นสูงสุดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการป้องกันด้วย VPN

คำแนะนำในการตั้งค่าแตกต่างกันไปตามบริการเราเตอร์และ VPN ที่คุณใช้ แต่โดยทั่วไปคุณจะต้องมีเราเตอร์พกพาที่รองรับการเชื่อมต่อ VPN เช่น Aircove Go รวมถึงการสมัครสมาชิกบริการ VPN ที่รองรับการเชื่อมต่อเราเตอร์ด้วย ดูคู่มือการตั้งค่า Aircove Go ของเรา

คุณสมบัติพิเศษอย่าง Wi-Fi Link ของ Aircove Go ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi อื่น เช่นเดียวกับในห้องพักใหม่ของแต่ละโรงแรม การเช่าวันหยุด หรือพื้นที่ทำงานร่วม คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้สายอีเธอร์เน็ต และเนื่องจาก Aircove Go ใช้พลังงานจาก USB-C นั่นจึงเป็นการเตรียมแพ็กปลั๊กที่น้อยลงด้วย

