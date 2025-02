Reibungslose Konnektivität

Wi-Fi Link, die exklusive WLAN-Verbindung von Aircove Go ermöglicht eine Verbindung zum Internet über ein anderes WLAN. So können Sie in jedem neuen Hotelzimmer, in jeder Ferienwohnung oder auch in Co-Working-Spaces ganz einfach eine Verbindung ohne Ihr Ethernet-Kabel herstellen. Und da Aircove Go mit USB-C betrieben wird, müssen Sie einen Stecker weniger einpacken.

Auch in unserem Shop erhältlich