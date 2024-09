Probleemloze verbinding

Met de exclusieve Wi-Fi Link-functie van Aircove Go kun je verbinden met het internet via een ander wifi-netwerk. Zo kun je in elke nieuwe hotelkamer, vakantiehuis of coworkingruimte makkelijk verbinden zonder je ethernetkabel. En omdat Aircove Go wordt gevoed via USB-C scheelt dat weer een stekker in je bagage.