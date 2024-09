Security is at the forefront of what we do at ExpressVPN. Not only do we aim to design our apps and systems to offer a high level of privacy and security, but we also routinely engage independent auditors to validate our security claims. It’s one of the best ways for our users to know if they can trust our services to protect them. See the full list of audits and read the full reports. La sécurité est primordiale chez ExpressVPN. Nous visons à concevoir nos apps et systèmes avec une haute sécurité et confidentialité, et engageons des auditeurs indépendants pour vérifier nos dires. C’est ainsi que nos utilisateurs peuvent vérifier la fiabilité de nos services. Vous pouvez ainsi voir tous nos audits et rapports détaillés.