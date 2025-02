En bærbar wi-fi-router med indbygget VPN, som Aircove Go, kan være nyttigt, hvis du har flere enheder, der har brug for VPN-beskyttelse. På den måde kan du nemlig forbinde flere enheder til VPN'en på samme tid i stedet for at konfigurere VPN'en på individuelle enheder. En bærbar VPN-router tilføjer også et ekstra lag af sikkerhed til din forbindelse, og beskytter dig mod potentielt usikre offentlige wi-fi-netværk.

Når du har en bærbar VPN-router, vil alle dine enheder huske og forbinde til netværket automatisk. Så hver gang du opholder dig på et nyt hotelværelse, i en feriebolig eller på et coworking-sted, skal du bare tilslutte din VPN-router. På den måde er alle enheder tilsluttet, uden at du behøver at logge på separat.