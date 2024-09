No, Aircove/Aircove Go es un router único donde todo el tráfico inalámbrico y las solicitudes pasan a través de un punto de acceso. Si tiene un sistema de malla existente, Aircove/Aircove Go puede conectarse a uno de los nodos con la mayor concentración de dispositivos que desea proteger con una VPN.

Si desea acceder al contenido de streaming, sí. Aircove y Aircove Go no vienen con ninguna cuenta de streaming, de manera que si aún no tiene una suscripción a Netflix, HBO, Hulu, Prime Video, o cualquier otro servicio de streaming de paga, tendrá que registrarse por separado.

Las instrucciones de configuración varían según el router y el servicio VPN que está usando, pero en general, necesitará un router de viaje que sea compatible con la conexión a una VPN, como Aircove Go, así como una suscripción con un servicio VPN compatible con la conexión a un router. Consulte nuestra guía de configuración para Aircove Go

No, estas características están incluidas en su router Aircove o Aircove Go.

Mientras que cualquier router puede ofrecer acceso a internet, nuestra gama de routers VPN de Aircove es mejor, ya que incorpora todos los beneficios de ExpressVPN a toda su red. Si está conectado, está protegido. No necesita instalar ExpressVPN en ningún otro dispositivo si no lo desea.

La función exclusiva de conexión wifi de Aircove Go le permite conectarse a internet a través de otra red wifi. Así que en cada nueva habitación de hotel, alquiler vacacional o espacio de trabajo podrá conectarse fácilmente sin su cable Ethernet. Y como Aircove Go se conecta por USB-C, es un enchufe menos de qué preocuparse.

