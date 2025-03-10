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Bu eğitim, <Amazon Fire TV stick ve Fire TV için bir VPN bağlantısını bir ExpressVPN yönlendirici veya sanal VPN yönlendirici kullanarak nasıl kuracağınızı gösterecektir.

Önemli: Bu kılavuz, Amazon Appstore’da ExpressVPN’e erişemeyen kullanıcılar içindir. ExpressVPN Amazon Appstore’da kullanılabiliyorsa, Bu kılavuz, Amazon Appstore’da ExpressVPN’e erişemeyen kullanıcılar içindir. ExpressVPN Amazon Appstore’da kullanılabiliyorsa, ExpressVPN uygulama kurulumunu Amazon Fire cihazları için kullanın

Devam etmeden önce, aktif bir ExpressVPN aboneliğiniz olduğundan emin olun.

Henüz kullanıcı değil misiniz? Amazon Fire TV ve Fire Stick için ExpressVPN edinmeniz gerektiğini okuyun.

1. VPN yönlendiricinizi veya sanal VPN yönlendiricinizi kurun

Bir VPN bağlantısı kurmak için, bir VPN yönlendirici veya sanal VPN yönlendirici kurmanız gerekmektedir.

Bir VPN yönlendirici kurun

Yönlendiricinizde bir VPN kurmak için şunları yapabilirsiniz:

seçili yönlendirici modellerinde yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın veya

manuel yönlendirici konfigürasyonlarını kullanın

Sanal bir VPN yönlendirici kurun

Windows PC veya Mac cihazınızda sanal bir VPN yönlendirici de kurabilirsiniz.

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2. Amazon Fire cihazınızı yönlendiriciye bağlayın

Amazon Fire cihazınızın menüsünden Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Ağ‘ı seçin.

Kurmuş olduğunuz VPN yönlendiricinin veya sanal VPN yönlendiricinin ağ adını seçin.

VPN yönlendiriciniz veya sanal VPN yönlendiriciniz için ağ şifresini girin:

VPN yönlendiriciler: Wi-Fi ağı şifresini girin.

Sanal VPN yönlendiriciler: Daha önce Windows PC veya Mac cihazınızda oluşturduğunuz şifreyi girin.

BAĞLAN‘ı seçin.

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