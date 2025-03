Deze handleiding laat je zien hoe je een VPN-verbinding instelt voor je Amazon Fire TV-stick en Fire TV met een ExpressVPN-router of virtuele VPN-router.

Deze handleiding is voor gebruikers die geen toegang hebben tot ExpressVPN in de Amazon Appstore. Als ExpressVPN beschikbaar is in je Amazon Appstore, gebruik dan de ExpressVPN app-installatie voor Amazon Fire-apparaten