Apple TV'niz için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Bu sayfa, tvOS için ExpressVPN uygulamasıyla ilgili en son güncellemeleri ve iyileştirmeleri sunar. Diğer platformlarımızın en son güncellemelerini görmek için, diğer platformlar için sürüm notlarına bakın.

2024 Mart 20

versiyon 11.138.0

İç motorlarımızı süsledik; uygulama şimdi öncekinden daha iyi çalışıyor.

2024 Şubat 26

versiyon 11.133.0

Bu sürüm itibarıyla artık şunları yapabilirsiniz:

Reklamları ve izleyicileri engelleyin.

Tercih ettiğiniz sunucu konumlarını, ana ekrandan ve konum seçiminden Favoriler olarak işaretleyin.

Uygulamanın başlatıldıktan sonra birkaç saniye yanıt vermemesine neden olan bir hatayı düzelttiğimizi bilerek rahatlayabilirsiniz.

24 Ocak 2024

versiyon 11.128.0

Bu güncellemede, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok özellik ve düzeltme ekledik:

Bir iOS cihazıyla kaydolmanızı sağlayan yepyeni bir düğme.

Abonelik durumunuzu ve son kullanma tarihini gösteren bir gösterge.

2023 Aralık 18

versiyon 11.126.0

Bu sürümde, uygulama ana ekranına eklenen iki yeni kısayol sayesinde Akıllı Konum ve yakın zamanda bağlanılan konumlara hızlıca bağlanabilirsiniz.

2023 Aralık 4

versiyon 11.124.0

Bu sürüm itibarıyla artık şunları yapabilirsiniz:

Karşılaştığınız sorunları çözmeye yardımcı olmak için hata bilgilerini içeren bir mesajı destek ekibimize gönderin.

Açık kaynak teşekkürü metinlerimizi okuyun ve hizmet koşullarımıza ve gizlilik politikasına giden bağlantıları bulun.

Buna ek olarak, ayrıca:

VPN sunucu yapılandırmalarında bazı ayarlamalar yaptık ve bunlar şimdi arka planda yenilenmektedir.

29 Kasım 2023

versiyon 11.123.0

Beklediğiniz gün geldi!

ExpressVPN uygulaması artık Apple TV’de mevcut. Bu, Apple TV’de sunucu konumlarını istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz anlamına geliyor! Ve hepsi bu değil.

ExpressVPN tvOS uygulaması, daha önce bizden gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir görünüme sahip. Her zaman açık karanlık mod? Burada! Gezinmenizi kolaylaştıran yeni görünüm sunucu listesi? Emin olabilirsiniz.

Yeni uygulamayı denemek için tvOS 17’ye güncellediğinizden emin olun.