Denne side giver dig alle de seneste opdateringer og forbedringer til ExpressVPN-app til tvOS. For at se de seneste opdateringer til vores andre platforme, se udgivelsesnoter for andre platforme.

Har du brug for hjælp til ExpressVPN-app til iOS? Se opsætningsvejledninger og fejlfindingsvejledninger for hjælp.

20. marts 2024

version 11.138.0

Vi har frisket vores interne motorer op; appen kører bedre end den gjorde.

26. februar 2024

version 11.133.0

Fra denne udgivelse kan du nu:

Blokér annoncer og trackere.

Marker dine foretrukne serverplaceringer som favoritter fra startskærmen og placeringsvælgeren.

Træk vejret roligt, vel vidende at vi har rettet en fejl, der fik appen til ikke at svare i et par sekunder efter start.

24. januar 2024

version 11.128.0

Vi har pakket en masse funktioner og rettelser i denne opdatering, inklusiv:

En helt ny knap, som du kan bruge til at tilmelde dig med en iOS-enhed.

En indikator, der viser din abonnementstatus og udløbsdato.

18. december 2023

version 11.126.0

I denne version kan du nu hurtigt forbinde til smartplacering og nyligt tilsluttede placeringer via to nye genveje på appens startskærm.

4. december 2023

version 11.124.0

Fra denne udgivelse kan du nu:

Send en besked til vores supportteam, inklusiv diagnostiske oplysninger, for at hjælpe med at løse de problemer, du måtte opleve.

Læs vores open source-anerkendelser, og find links til vores servicevilkår og databeskyttelsespolitik.

Derudover har vi også:

Foretaget nogle justeringer af VPN-serverkonfigurationer, som nu opdateres i baggrunden.

29. november 2023

version 11.123.0

Den dag, du har ventet på, er kommet!

ExpressVPN-appen er nu tilgængelig på Apple TV. Det betyder, at du endelig kan ændre serverplaceringer efter ønske på Apple TV! Og det er ikke alt.

ExpressVPN tvOS-appen har et udseende, som du ikke har set fra os før. Altid aktiv mørk tilstand? Det er her! Ny serverliste, der er lettere at navigere? Det kan du tro.

Sørg for at opdatere til tvOS 17, så du kan prøve den nye app.