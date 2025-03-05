Нужна VPN для Apple TV? Купить ExpressVPN сейчас

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На этой странице представлены все последние обновления и улучшения для приложения ExpressVPN для tvOS. Чтобы увидеть последние обновления для других платформ, смотрите примечания к выпуску для других платформ.

2024 20 марта

версия 11.138.0

Подчистили внутренние механизмы, приложение работает лучше, чем раньше.

2024 26 февраля

версия 11.133.0

С этого выпуска вы теперь можете:

Блокируйте рекламу и трекеры.

Отмечайте предпочитаемые локации серверов как Избранные с главного экрана и в выборе локации.

Можете расслабиться, зная, что мы исправили ошибку, из-за которой приложение не отвечало в течение нескольких секунд после запуска.

24 января 2024

версия 11.128.0

Мы включили множество функций и исправлений в этом обновлении, включая:

Совершенно новая кнопка, которую можно использовать для регистрации с устройства iOS.

Индикатор, показывающий статус вашей подписки и дату окончания.

2023 18 декабря

версия 11.126.0

В этом релизе вы можете быстро подключаться к функции автовыбора и недавно подключенным локациям с помощью двух новых ярлыков на главном экране приложения.

2023 4 декабря

версия 11.124.0

С этого выпуска вы теперь можете:

Отправьте сообщение нашей службе поддержки, включая данные диагностики, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Чтите наши упоминания об open-source, и найдите ссылки на наши условия предоставления услуг и политику конфиденциальности.

Кроме того, мы также:

Внесли некоторые изменения в конфигурации VPN-серверов, которые теперь обновляются в фоновом режиме.

2023 Ноябрь 29

версия 11.123.0

День, которого вы ждали, настал!

Приложение ExpressVPN теперь доступно на Apple TV. Это значит, что теперь вы наконец можете произвольно менять локации серверов на Apple TV! И это еще не все.

Приложение ExpressVPN для tvOS имеет внешний вид, не похожий ни на что, что вы видели у нас ранее. Постоянный темный режим? Он здесь! Обновленный список серверов, по которому легче ориентироваться? Конечно.

Убедитесь, что обновили до tvOS 17, чтобы испытать новое приложение.