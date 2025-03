VPN o un DNS per la tua Apple TV? Scarica subito ExpressVPN

Questa pagina fornisce tutti gli ultimi aggiornamenti e miglioramenti per l’app ExpressVPN per tvOS. Per vedere gli ultimi aggiornamenti per le nostre altre piattaforme, consulta le note di rilascio per altre piattaforme.

20 marzo 2024

versione 11.138.0

Abbiamo migliorato i nostri motori interni; l’app funziona meglio di prima.

26 febbraio 2024

versione 11.133.0

Da questo rilascio, puoi ora:

Bloccar annunci e tracker.

Segna le tue posizioni server preferite come Preferiti dalla schermata principale e dal selettore di posizione.

Respira facilmente sapendo che abbiamo risolto un bug che causava il mancato riscontro dell’app per alcuni secondi dopo l’avvio.

24 gennaio 2024

versione 11.128.0

Abbiamo incluso un insieme di funzionalità e correzioni in questo aggiornamento, tra cui:

Un nuovissimo pulsante che puoi utilizzare per registrarti con un dispositivo iOS.

Un indicatore che mostra lo stato del tuo abbonamento e la data di scadenza.

18 dicembre 2023

versione 11.126.0

In questo rilascio, puoi ora collegarti rapidamente a Smart Location e alle posizioni recentemente connesse tramite due nuove scorciatoie nella schermata principale dell’app.

4 dicembre 2023

versione 11.124.0

Da questo rilascio, puoi ora:

Invia un messaggio al nostro team di supporto, comprese le informazioni di diagnostica, per aiutare a risolvere qualsiasi problema tu possa incontrare.

Leggi i nostri riconoscimenti open-source e trova i link ai nostri termini di servizio e informativa sulla privacy.

Inoltre, abbiamo anche:

Effettuato alcune modifiche alle configurazioni dei server VPN, che ora vengono aggiornate in background.

29 novembre 2023

versione 11.123.0

Il giorno che stavi aspettando è arrivato!

L’app ExpressVPN è ora disponibile su Apple TV. Ciò significa che puoi finalmente cambiare posizione del server a tuo piacimento su Apple TV! E non è tutto.

L’app tvOS di ExpressVPN ha un aspetto diverso da qualsiasi cosa tu abbia visto da noi prima. Modalità scura sempre attiva? Eccola! Nuova lista dei server di facile navigazione? Certamente.

Assicurati di aggiornare a tvOS 17 per poter provare la nuova app.