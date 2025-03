Trenger du et VPN eller DNS for Apple TV? Skaff deg ExpressVPN nå

Denne siden gir alle de nyeste oppdateringene og forbedringene for ExpressVPN-appen for tvOS. For å se de nyeste oppdateringene for våre andre plattformer, se utgivelsesnotater for andre plattformer.

Trenger du hjelp til ExpressVPN-appen for iOS? Se oppsettinstruksjoner og feilsøkingsguider for hjelp.

20. mars 2024

versjon 11.138.0

Vi har pyntet opp våre interne motorer; appen kjører bedre enn den gjorde.

26. februar 2024

versjon 11.133.0

Fra og med denne utgivelsen kan du nå:

Blokker annonser og sporere.

Merk dine foretrukne serverlokasjoner som favoritter fra startskjermen og lokasjonsvelgeren.

Vær trygg i vissheten om at vi har fikset en feil som forårsaket at appen ikke reagerte i noen sekunder etter oppstart.

24. januar 2024

versjon 11.128.0

Vi har pakket en rekke funksjoner og feilrettinger i denne oppdateringen, inkludert:

En helt ny knapp du kan bruke til å registrere deg med en iOS-enhet.

En indikator som viser status for ditt abonnement og utløpsdato.

18. desember 2023

versjon 11.126.0

I denne versjonen kan du nå raskt koble til Smart Location og nylig tilkoblede lokasjoner via to nye snarveier på appens startskjerm.

4. desember 2023

versjon 11.124.0

Fra og med denne utgivelsen kan du nå:

Send en melding til vårt supportteam, inkludert diagnostisk informasjon, for å løse eventuelle problemer du måtte oppleve.

Les våre open-source-anerkjennelser, og finn lenker til våre vilkår for bruk og personvernerklæring.

I tillegg har vi også:

Gjort noen justeringer i VPN-server-konfigurasjonene, som nå oppdateres i bakgrunnen.

29. november 2023

versjon 11.123.0

Dagen du har ventet på har kommet!

ExpressVPN-appen er nå tilgjengelig på Apple TV. Dette betyr at du endelig kan endre serverlokasjoner etter ønske på Apple TV! Og det er ikke alt.

ExpressVPN tvOS-appen har et utseende ulikt noe du har sett fra oss før. Alltid på mørk modus? Det er her! Ny-look serverliste som er lettere for deg å navigere? Sats på det.

Sørg for å oppdatere til tvOS 17, slik at du kan ta den nye appen for en runde.