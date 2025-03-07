Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitim size Ubuntu Ağ Yöneticisi üzerinden Linux’ta ExpressVPN’in manuel olarak nasıl kurulacağını gösterecektir.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir. Tüm VPN konumları listesini kullanmak için, uygulama kurulumunu kullanın.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, sizin için zaten seçilmiş olan OpenVPN ile kullanıcı adınızı, şifrenizi ve bir OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

İstediğiniz konum(ları) tıklayarak .ovpn dosya(ları)nı indirin. Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu bilgiye kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.

Sonra, VPN keys ve sertifikalarını içeren bu ZIP dosyasını indirin.

Ardından, İndirilenler klasörüne (veya dosyayı kaydettiğiniz konuma) gidin. Dosyayı bulun, sağ tıklayın ve çıkarmak için buraya çıkar seçeneğini seçin.

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2. VPN’i kurun

Masanızda ⋮⋮⋮‘e tıklayın. Arama çubuğuna Ağ yazın.

Ağ‘ı seçin.



VPN‘in yanında, üzerine tıklayın.

Dosyadan içe aktar… üzerine tıklayın

Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN OpenVPN yapılandırma dosyasını seçin önceden. Aç seçeneğine tıklayın.

Kimlik Doğrulama sekmesi altında Kimlik sekmesini açın ve aşağıdaki bilgileri girin:

Tür: Sertifikalı Şifre (TLS) seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Kullanıcı adı: önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin.

önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin. Şifre: önceden bulduğunuz şifreyi girin.

Sonra, Gelişmiş… seçeneğine tıklayın

Genel sekmesi altında aşağıdaki bilgileri girin:

Özel ağ geçidi portu kullan: Bu kutuyu işaretleyin, ardından 1195 girin.

Bu kutuyu işaretleyin, ardından girin. Veri sıkıştırması: LZO seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Özel tünel Maksimum İletim Birimi (MTU) kullan: Bu kutuyu işaretleyin, ardından 1500 girin.

Bu kutuyu işaretleyin, ardından girin. Özel UDP parça boyutu kullan: Bu kutuyu işaretleyin, ardından 1300 girin.

Bu kutuyu işaretleyin, ardından girin. Tünel TCP Maksimum Segment Boyutunu (MSS) Kısıtla: Bu kutuyu işaretleyin.

Bu kutuyu işaretleyin. Uzak ana bilgisayarları rastgele sıraya diz: Bu kutuyu işaretleyin.

Güvenlik sekmesini seçin. Aşağıdaki seçeneklerin seçili olduğundan emin olun.

Şifre: AES-256-GCM seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. HMAC Kimlik Doğrulama: SHA-512 seçeneğini seçin.

TLS Kimlik Doğrulama sekmesini seçin. Ek TLS kimlik doğrulama veya şifreleme altında, aşağıdaki bilgileri girin:

Anahtar Dosyası: ZIP dosyasının kaydedildiği klasörü önceden bulun ve ta.key dosyasını seçin. Aç seçeneğine tıklayın.

ZIP dosyasının kaydedildiği klasörü önceden bulun ve seçin. seçeneğine tıklayın. Anahtar Yönü: 1 seçeneğini seçin.

Tamam seçeneğine tıklayın.

Ekle seçeneğine tıklayın.

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3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için Ağ‘a gidin, ardından yeni VPN profilini açın.

İstenirse, OpenVPN yapılandırması için sağlanan şifreyi girin.

ExpressVPN’e bağlandığınızda, masaüstünüzün sağ üst köşesinde “VPN” yazan bir simge göreceksiniz.

VPN bağlantısının çalıştığından emin olmak için konumunuzu ve IP adresinizi kontrol edin.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için masaüstünüzün sağ üst köşesindeki VPN simgesine tıklayın. VPN profilini seçin, ardından Kapat seçeneğine tıklayın.

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