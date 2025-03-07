Son güncelleme:

Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu eğitim size Ubuntu Ağ Yöneticisi üzerinden Linux’ta ExpressVPN’in manuel olarak nasıl kurulacağını gösterecektir.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir. Tüm VPN konumları listesini kullanmak için, uygulama kurulumunu kullanın.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Eğer yüksek internet sansürü olan bir ülkede bulunuyorsanız, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.
Uygulama kurulumunu tercih eder misiniz? Linux için ExpressVPN uygulamasını kurma talimatlarına bakın veya diğer Linux dağıtımları için kurulum.

Git…

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun
2. VPN’i kurun
3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

1. ExpressVPN hesap bilgilerinizi bulun

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Hesap bilgilerinizi girin, sonra

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, sizin için zaten seçilmiş olan OpenVPN ile kullanıcı adınızı, şifrenizi ve bir OpenVPN yapılandırma dosyaları listesini göreceksiniz.

İstediğiniz konum(ları) tıklayarak .ovpn dosya(ları)nı indirin. Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu bilgiye kurulum için daha sonra ihtiyacınız olacak.

Sonra, VPN keys ve sertifikalarını içeren bu ZIP dosyasını indirin.

Ardından, İndirilenler klasörüne (veya dosyayı kaydettiğiniz konuma) gidin. Dosyayı bulun, sağ tıklayın ve çıkarmak için buraya çıkar seçeneğini seçin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. VPN’i kurun

Masanızda ⋮⋮⋮‘e tıklayın. Arama çubuğuna yazın.

‘ı seçin.
Ağ'ı seçin.

VPN‘in yanında, Ekle simgesi. üzerine tıklayın.

ubuntu-20.04-network-select-add-icon

Dosyadan içe aktar… üzerine tıklayın

“Dosyadan içe aktar…” seçeneğine tıklayın

Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN OpenVPN yapılandırma dosyasını seçin önceden. seçeneğine tıklayın.

Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN OpenVPN yapılandırma dosyasını seçin ve ardından “Aç”a tıklayın

Kimlik Doğrulama sekmesi altında Kimlik sekmesini açın ve aşağıdaki bilgileri girin:

Sonra, Gelişmiş… seçeneğine tıklayın

“Gelişmiş…” seçeneğine tıklayın

Genel sekmesi altında aşağıdaki bilgileri girin:

  • Özel ağ geçidi portu kullan: Bu kutuyu işaretleyin, ardından 1195 girin.
  • Veri sıkıştırması: LZO seçeneğini seçin.
  • Özel tünel Maksimum İletim Birimi (MTU) kullan: Bu kutuyu işaretleyin, ardından 1500 girin.
  • Özel UDP parça boyutu kullan: Bu kutuyu işaretleyin, ardından 1300 girin.
  • Tünel TCP Maksimum Segment Boyutunu (MSS) Kısıtla: Bu kutuyu işaretleyin.
  • Uzak ana bilgisayarları rastgele sıraya diz: Bu kutuyu işaretleyin.

“OpenVPN Gelişmiş Ayarları” ekranındaki “Genel” sekmesi için bilgileri girin.

Güvenlik sekmesini seçin. Aşağıdaki seçeneklerin seçili olduğundan emin olun.

  • Şifre: AES-256-GCM seçeneğini seçin.
  • HMAC Kimlik Doğrulama: SHA-512 seçeneğini seçin.

“OpenVPN Gelişmiş Ayarları” ekranındaki “Güvenlik” sekmesi için bilgileri girin.

TLS Kimlik Doğrulama sekmesini seçin. Ek TLS kimlik doğrulama veya şifreleme altında, aşağıdaki bilgileri girin:

  • Anahtar Dosyası: ZIP dosyasının kaydedildiği klasörü önceden bulun ve ta.key dosyasını seçin. seçeneğine tıklayın.
  • Anahtar Yönü: 1 seçeneğini seçin.

Tamam seçeneğine tıklayın.

“Tamam”a tıklayın.

Ekle seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için ‘a gidin, ardından yeni VPN profilini açın.

Yeni VPN profilini açın.

İstenirse, OpenVPN yapılandırması için sağlanan şifreyi girin.

ExpressVPN’e bağlandığınızda, masaüstünüzün sağ üst köşesinde “VPN” yazan bir simge göreceksiniz.

ExpressVPN'e bağlandığınızda, masaüstünüzün sağ üst köşesinde “VPN” yazan bir simge göreceksiniz.

VPN bağlantısının çalıştığından emin olmak için konumunuzu ve IP adresinizi kontrol edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için masaüstünüzün sağ üst köşesindeki VPN simgesine tıklayın. VPN profilini seçin, ardından Kapat seçeneğine tıklayın.

VPN profilini seçin, ardından “Kapat” seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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