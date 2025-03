For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne tutorial vil vise dig hvordan man manuelt opsætter ExpressVPN på Linux via Ubuntu Network Manager.

Ikke alle ExpressVPN-placeringer kan være tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser. For at bruge den fulde liste af VPN-placeringer, brug app opsætningen.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen. Hvis du befinder dig i et land med en høj grad af internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

1. Find dine ExpressVPN-kontooplysninger

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre, med OpenVPN allerede valgt for dig, vil du se dit brugernavn, adgangskode, og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klik på den ønskede placering(er) for at downloade .ovpn-filen(e). Hold dette browser vindue åbent. Du vil få brug for denne information til opsætningen senere.

Download derefter denne ZIP-fil, som indeholder VPN nøgler og certifikater.

Derefter, gå til Downloads mappen (eller den placering, hvor du gemte filen). Find filen, højreklik på den og vælg udpak her for at udpakke den til senere.

2. Opsæt VPN’en

På dit skrivebord skal du klikke på ⋮⋮⋮. I søgefeltet skal du skrive Netværk.

Vælg Netværk.



Ved siden af VPN, klik .

Klik på Importer fra fil…

Vælg den ExpressVPN OpenVPN-konfigurationsfil, du downloadede tidligere. Klik på Åbn.

I Identitet fanen, under Autentifikation, indtast følgende oplysninger:

Type: Vælg Adgangskode med Certifikater (TLS) .

Vælg . Brugernavn: Indtast det brugernavn, du fandt tidligere.

Indtast det brugernavn, du fandt tidligere. Adgangskode: Indtast den adgangskode, du fandt tidligere.

Derefter, klik på Avanceret…

Under Generelt fanen, indtast følgende oplysninger:

Brug en tilpasset gateway port: Marker denne boks, og indtast 1195 .

Marker denne boks, og indtast . Datakomprimering: Vælg LZO .

Vælg . Brug en tilpasset tunnel Maksimal Transmissionsenhed (MTU): Marker denne boks, og indtast 1500 .

Marker denne boks, og indtast . Brug en tilpasset UDP fragmentstørrelse: Marker denne boks, og indtast 1300 .

Marker denne boks, og indtast . Begræns tunnel TCP Maksimal Segment Størrelse (MSS): Marker denne boks.

Marker denne boks. Tilfældiggør eksterne værter: Marker denne boks.

Vælg Sikkerhed fanen. Sørg for, at følgende indstillinger er valgt.

Kryptering: Vælg AES-256-GCM .

Vælg . HMAC Autentifikation: Vælg SHA-512.

Vælg TLS Autentifikation fanen. Under Ekstra TLS autentifikation eller kryptering, indtast følgende oplysninger:

Nøglefil: Find mappen, hvor ZIP-filen blev gemt tidligere, og vælg derefter ta.key-fil . Klik på Åbn .

Find mappen, hvor ZIP-filen blev gemt tidligere, og vælg derefter . Klik på . Nøgleretning: Vælg 1.

Klik på OK.

Klik på Tilføj.

3. Forbind til en VPN-serverplacering

For at forbinde til en VPN-serverplacering, gå til Netværk, og slå den nye VPN-profil til.

Hvis du bliver bedt om det, indtast den adgangskode, der blev givet til OpenVPN-konfigurationen.

Når du er forbundet til ExpressVPN, vil du se et ikon, der siger “VPN” øverst til højre på dit skrivebord.

Tjek din placering og IP-adresse for at bekræfte, at VPN-forbindelsen virker.

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde forbindelsen fra en VPN-serverplacering, klik på VPN-ikonet øverst til højre på dit skrivebord. Vælg VPN-profilen, og klik derefter på Sluk.

