Последнее обновление:

Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как вручную настроить ExpressVPN на Linux через Ubuntu Network Manager.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений. Чтобы использовать полный список VPN-локаций, используйте настройку приложения.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.
Предпочитаете настройку через приложение? Ознакомьтесь с инструкциями по настройке приложения ExpressVPN для Linux или настройке для других дистрибутивов Linux.

Перейти к…

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN
2. Настройте VPN
3. Подключитесь к локации VPN-серверов
Отключитесь от локации VPN-серверов

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите ваши учетные данные, затем нажмите

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

С выбранным

Нажмите на нужную локацию(и), чтобы загрузить файл(ы) .ovpn. Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам позже при настройке.

Далее загрузите этот ZIP-файл, содержащий ключи и сертификаты VPN.

Затем перейдите в папку Загрузки (или в место, где вы сохранили файл). Найдите файл, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите извлечь здесь, чтобы разархивировать его для дальнейшего использования.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

2. Настройте VPN

На рабочем столе щелкните ⋮⋮⋮. В строке поиска введите Сеть.

Выберите Сеть.
Выберите «Сеть.»

Возле VPN нажмите Добавить иконку..

ubuntu-20.04-network-select-add-icon

Нажмите Импортировать из файла…

Нажмите “Импортировать из файла”

Выберите файл конфигурации OpenVPN ExpressVPN, который вы загрузили ранее. Нажмите Открыть.

Выберите файл конфигурации OpenVPN ExpressVPN, который вы загрузили ранее, затем нажмите “Открыть.

На вкладке Идентификация под Аутентификация введите следующие данные:

  • Тип: Выберите Пароль с сертификатами (TLS).
  • Имя пользователя: Введите имя пользователя, которое вы нашли ранее.
  • Пароль: Введите пароль, который вы нашли ранее.

Далее, нажмите Дополнительно…

Нажмите “Дополнительно”

На вкладке Общее введите следующие данные:

  • Использовать пользовательский порт шлюза: Отметьте этот пункт, затем введите 1195.
  • Сжатие данных: Выберите LZO.
  • Использовать пользовательский туннель MTU (максимальная передаваемая единица): Отметьте этот пункт, затем введите 1500.
  • Использовать пользовательский размер фрагмента UDP: Отметьте этот пункт, затем введите 1300.
  • Ограничить размер сегмента TCP (MSS): Отметьте этот пункт.
  • Рандомизация удаленных хостов: Отметьте этот пункт.

Введите данные для вкладки

Выберите вкладку Безопасность. Убедитесь, что выбраны следующие параметры.

  • Шифр: Выберите AES-256-GCM.
  • Аутентификация HMAC: Выберите SHA-512.

Введите данные для вкладки

Выберите вкладку Аутентификация TLS. Под Дополнительная TLS-аутентификация или шифрование введите следующие данные:

  • Файл ключа: Найдите папку, где был сохранен ZIP-файл ранее, затем выберите ta.key файл. Нажмите Открыть.
  • Направление ключа: Выберите 1.

Нажмите OK.

Нажмите “OK.”

Нажмите Добавить.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, перейдите в Сеть, затем переключите новый профиль VPN на включение.

Переключите новый профиль VPN на включение.

Если вас спросит, введите предоставленный для конфигурации OpenVPN пароль.

Когда вы подключены к ExpressVPN, в правом верхнем углу рабочего стола появится значок «VPN».

Когда вы подключены к ExpressVPN, в правом верхнем углу рабочего стола появится значок

Проверьте ваш IP-адрес и локацию, чтобы убедиться, что VPN-соединение работает.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите значок VPN в правом верхнем углу рабочего стола. Выберите профиль VPN, затем нажмите Выключить.

Выберите профиль VPN, затем нажмите “Выключить.”

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

Вернуться наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.