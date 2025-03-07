Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как вручную настроить ExpressVPN на Linux через Ubuntu Network Manager.

Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для ручных настроек подключений. Чтобы использовать полный список VPN-локаций, используйте настройку приложения.

Важно: Ручная настройка OpenVPN не предоставляет те же преимущества в области безопасности и конфиденциальности, что и приложение ExpressVPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, рекомендовано использовать приложение ExpressVPN для более стабильного подключения VPN.

1. Найдите данные учетной записи ExpressVPN

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа, с уже выбранным OpenVPN, вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.

Нажмите на нужную локацию(и), чтобы загрузить файл(ы) .ovpn. Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам позже при настройке.

Далее загрузите этот ZIP-файл, содержащий ключи и сертификаты VPN.

Затем перейдите в папку Загрузки (или в место, где вы сохранили файл). Найдите файл, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите извлечь здесь, чтобы разархивировать его для дальнейшего использования.

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2. Настройте VPN

На рабочем столе щелкните ⋮⋮⋮. В строке поиска введите Сеть.

Выберите Сеть.



Возле VPN нажмите .

Нажмите Импортировать из файла…

Выберите файл конфигурации OpenVPN ExpressVPN, который вы загрузили ранее. Нажмите Открыть.

На вкладке Идентификация под Аутентификация введите следующие данные:

Тип: Выберите Пароль с сертификатами (TLS) .

Выберите . Имя пользователя: Введите имя пользователя, которое вы нашли ранее.

Введите имя пользователя, которое вы нашли ранее. Пароль: Введите пароль, который вы нашли ранее.

Далее, нажмите Дополнительно…

На вкладке Общее введите следующие данные:

Использовать пользовательский порт шлюза: Отметьте этот пункт, затем введите 1195 .

Отметьте этот пункт, затем введите . Сжатие данных: Выберите LZO .

Выберите . Использовать пользовательский туннель MTU (максимальная передаваемая единица): Отметьте этот пункт, затем введите 1500 .

Отметьте этот пункт, затем введите . Использовать пользовательский размер фрагмента UDP: Отметьте этот пункт, затем введите 1300 .

Отметьте этот пункт, затем введите . Ограничить размер сегмента TCP (MSS): Отметьте этот пункт.

Отметьте этот пункт. Рандомизация удаленных хостов: Отметьте этот пункт.

Выберите вкладку Безопасность. Убедитесь, что выбраны следующие параметры.

Шифр: Выберите AES-256-GCM .

Выберите . Аутентификация HMAC: Выберите SHA-512.

Выберите вкладку Аутентификация TLS. Под Дополнительная TLS-аутентификация или шифрование введите следующие данные:

Файл ключа: Найдите папку, где был сохранен ZIP-файл ранее, затем выберите ta.key файл . Нажмите Открыть .

Найдите папку, где был сохранен ZIP-файл ранее, затем выберите . Нажмите . Направление ключа: Выберите 1.

Нажмите OK.

Нажмите Добавить.

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3. Подключитесь к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, перейдите в Сеть, затем переключите новый профиль VPN на включение.

Если вас спросит, введите предоставленный для конфигурации OpenVPN пароль.

Когда вы подключены к ExpressVPN, в правом верхнем углу рабочего стола появится значок «VPN».

Проверьте ваш IP-адрес и локацию, чтобы убедиться, что VPN-соединение работает.

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите значок VPN в правом верхнем углу рабочего стола. Выберите профиль VPN, затем нажмите Выключить.

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