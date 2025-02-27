Windows'unuzda ExpressVPN ister misiniz? Windows için uygulamaya göz atın

Bu sayfayı okumak için çok mu sinirlisiniz? Gerçek bir kişiyle konuşun

ExpressVPN, yeni bir uygulama ve web sitesi arayüzü yayınladı. Aşağıda gördüğünüz resimler son uygulama veya web sitesi arayüzünü yansıtmıyorsa, aksi belirtilmedikçe talimatların hâlâ geçerli olduğunu unutmayın.

Windows 7 ve 8 için varsayılan Windows ağ ayarları, günümüzün hızlı internet trafiği ve VPN hızları için optimize edilmemiştir.

VPN hızını maksimize etmek için Windows ağını optimize et kutusu işaretlendiğinde, bu, ExpressVPN uygulamasının Microsoft’un en son önerilen ayarlarını uyguladığını gösterir.

Uygulanan ayarlar şunlardır:

Receive Window Auto-Tuning Level ayarını ‘normal’ olarak ayarlama

ayarını ‘normal’ olarak ayarlama Heuristics devre dışı bırakma

Ancak, özellikle yavaş hızlar veya genel ağ sorunları fark ediyorsanız, varsayılan Windows ağ ayarlarını hamburger menüsü (≡) > Seçenekler > Gelişmiş > Ağ ayarları > kutusunun işaretini kaldırarak geri yükleyebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .