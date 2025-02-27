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Windows 7 ve 8 için varsayılan Windows ağ ayarları, günümüzün hızlı internet trafiği ve VPN hızları için optimize edilmemiştir.
VPN hızını maksimize etmek için Windows ağını optimize et kutusu işaretlendiğinde, bu, ExpressVPN uygulamasının Microsoft’un en son önerilen ayarlarını uyguladığını gösterir.
Uygulanan ayarlar şunlardır:
- Receive Window Auto-Tuning Level ayarını ‘normal’ olarak ayarlama
- Heuristics devre dışı bırakma
Ancak, özellikle yavaş hızlar veya genel ağ sorunları fark ediyorsanız, varsayılan Windows ağ ayarlarını hamburger menüsü (≡) > Seçenekler > Gelişmiş > Ağ ayarları > kutusunun işaretini kaldırarak geri yükleyebilirsiniz.
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