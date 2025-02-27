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Стандартные настройки сети Windows для Windows 7 и 8 не оптимизированы для современных высокоскоростных Интернет-соединений и скоростей VPN.
Когда отмечено поле Оптимизировать сетевые настройки Windows для максимизации скорости VPN, это означает, что приложение ExpressVPN применило последние рекомендуемые настройки от Microsoft.
Примененные настройки:
- Установка Receive Window Auto-Tuning Level на ‘нормально’
- Отключение эвристики
Тем не менее, если вы замечаете особенно низкие скорости или общие проблемы с сетью, вы можете восстановить стандартные сетевые настройки Windows, нажав на значок меню (≡) > Опции > Расширенные > Настройки сети > и сняв отметку с поля.
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