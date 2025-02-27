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Стандартные настройки сети Windows для Windows 7 и 8 не оптимизированы для современных высокоскоростных Интернет-соединений и скоростей VPN.

Когда отмечено поле Оптимизировать сетевые настройки Windows для максимизации скорости VPN, это означает, что приложение ExpressVPN применило последние рекомендуемые настройки от Microsoft.

настройки сети expressvpn для windows

Примененные настройки:

  • Установка Receive Window Auto-Tuning Level на ‘нормально’
  • Отключение эвристики

Тем не менее, если вы замечаете особенно низкие скорости или общие проблемы с сетью, вы можете восстановить стандартные сетевые настройки Windows, нажав на значок меню (≡) > Опции > Расширенные > Настройки сети > и сняв отметку с поля.

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