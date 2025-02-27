Хотите установить ExpressVPN на Windows? Посмотреть приложение для Windows

Вы слишком расстроены, чтобы читать инструкции? Поговорить со специалистом

ExpressVPN выпустила новый интерфейс приложения и веб-сайта. Если изображения ниже не отражают последние обновления интерфейса приложения или веб-сайта, обратите внимание, что инструкции все еще действуют, если не указано иное.

Стандартные настройки сети Windows для Windows 7 и 8 не оптимизированы для современных высокоскоростных Интернет-соединений и скоростей VPN.

Когда отмечено поле Оптимизировать сетевые настройки Windows для максимизации скорости VPN, это означает, что приложение ExpressVPN применило последние рекомендуемые настройки от Microsoft.

Примененные настройки:

Установка Receive Window Auto-Tuning Level на ‘нормально’

на ‘нормально’ Отключение эвристики

Тем не менее, если вы замечаете особенно низкие скорости или общие проблемы с сетью, вы можете восстановить стандартные сетевые настройки Windows, нажав на значок меню (≡) > Опции > Расширенные > Настройки сети > и сняв отметку с поля.

Нужна помощь? .