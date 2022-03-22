Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

Giriş bilgileriniz cihazlar arasında doğru bir şekilde eşitlenmiyorsa şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Eşitleme sorununu yaşayan cihazların internete bağlı olduğundan emin olun. İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa bağlıysanız VPN’e bağlanın. Farklı bir cihaz kullanın veya farklı bir ağa bağlanın. Platformunuz (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. Mac, Windows veya Linux için ExpresVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın. chrome://extensions sayfasını ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin. Aynı sayfa üzerinden, uzantıyı tamamen silin ve sonra yeniden yükleyin.

Android veya iOS için ExpressVPN:

Giriş bilgileriniz cihazlar arasında doğru bir şekilde eşitlenmiyorsa şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık Wi-Fi ağı) bağlıysanız VPN’e bağlanın. Android veya iOS için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.

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