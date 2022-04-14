Последнее обновление:

Use ExpressVPN on your devices.
Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?
Купить ExpressVPN сейчас
Use ExpressVPN on your devices.
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.
Установить приложения бесплатно
Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через браузерное расширение для Chrome (совместимое также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave) и в приложении ExpressVPN для Android и iOS.

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Если ваши логины не синхронизируются должным образом на всех ваших устройствах, попробуйте выполнить следующие действия и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:

  1. Убедитесь, что устройства, на которых возникла проблема синхронизации, подключены к Интернету.
  2. Если вы используете сеть, в которой доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN.
  3. Используйте другое устройство или подключитесь к другой сети.
  4. Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux).
  5. Выйдите из приложения ExpressVPN для Mac, Windows или Linux и затем снова в него войдите.
  6. Откройте в браузере страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys.
  7. На той же странице полностью удалите расширение, а затем установите его заново.

Приложение ExpressVPN для Android или iOS:

Если ваши логины не синхронизируются должным образом на всех ваших устройствах, попробуйте выполнить следующие действия и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:

  1. Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету.
  2. Если вы используете сеть, в которой доступ к Интернету может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN.
  3. Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Android или iOS.
  4. Выйдите из приложения ExpressVPN и затем снова войдите.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.