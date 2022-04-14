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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через браузерное расширение для Chrome (совместимое также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave) и в приложении ExpressVPN для Android

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Если ваши логины не синхронизируются должным образом на всех ваших устройствах, попробуйте выполнить следующие действия и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:

Убедитесь, что устройства, на которых возникла проблема синхронизации, подключены к Интернету. Если вы используете сеть, в которой доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN. Используйте другое устройство или подключитесь к другой сети. Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux). Выйдите из приложения ExpressVPN для Mac, Windows или Linux и затем снова в него войдите. Откройте в браузере страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys. На той же странице полностью удалите расширение, а затем установите его заново.

Приложение ExpressVPN для Android или iOS:

Если ваши логины не синхронизируются должным образом на всех ваших устройствах, попробуйте выполнить следующие действия и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Если вы используете сеть, в которой доступ к Интернету может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN. Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Android или iOS. Выйдите из приложения ExpressVPN и затем снова войдите.

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