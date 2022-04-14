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Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
Если ваши логины не синхронизируются должным образом на всех ваших устройствах, попробуйте выполнить следующие действия и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:
- Убедитесь, что устройства, на которых возникла проблема синхронизации, подключены к Интернету.
- Если вы используете сеть, в которой доступ в Интернет может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN.
- Используйте другое устройство или подключитесь к другой сети.
- Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux).
- Выйдите из приложения ExpressVPN для Mac, Windows или Linux и затем снова в него войдите.
- Откройте в браузере страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys.
- На той же странице полностью удалите расширение, а затем установите его заново.
Приложение ExpressVPN для Android или iOS:
Если ваши логины не синхронизируются должным образом на всех ваших устройствах, попробуйте выполнить следующие действия и после каждого из них проверяйте, решена ли проблема:
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету.
- Если вы используете сеть, в которой доступ к Интернету может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi), подключитесь к VPN.
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Android или iOS.
- Выйдите из приложения ExpressVPN и затем снова войдите.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.