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Önemli: Bazı cihazlar yanlışlıkla rootlu olarak algılanabilir. Eğer uyarıyı aldıysanız ancak rootlu bir cihaz kullanmıyorsanız, uyarıyı güvenle yok sayabilirsiniz.

ExpressVPN uygulaması, jailbreakli veya rootlu bir cihaz kullanıyorsanız sizi uyaracaktır; bu durum bazı temel güvenlik özelliklerini devre dışı bırakır, cihazınızı daha az güvenli ve saldırılara karşı daha savunmasız hale getirir. Bu durum, ExpressVPN’in gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruma yeteneğini de etkiler.

Cihazınızı güvende tutmak için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:

  • Android: Kullandığınız root yönetici uygulamasında rootu devre dışı bırakın. Bu mümkün değilse, cihazınızın orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin.
  • iOS: Cihazınızın orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin.
Önemli: Cihazınızın orijinal aygıt yazılımını geri yüklemek, verilerini silebilir.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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