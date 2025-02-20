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Важно: Некоторые устройства могут ошибочно быть определены как с открытым root-доступом. Если вы получили предупреждение, но не используете устройство с открытым root-доступом, вы можете безопасно игнорировать предупреждение.

Приложение ExpressVPN предупредит вас, если вы используете устройство со взломанной или открытой ОС, что отключает некоторые из его основных функций безопасности, делая ваше устройство менее безопасным и более уязвимым для атак. Это также влияет на способность ExpressVPN защищать вашу конфиденциальность и безопасность.

Чтобы обеспечить безопасность вашего устройства, мы рекомендуем вам сделать следующее:

  • Android: Отключите root в приложении для управления root, которое вы использовали. Если это невозможно, восстановите оригинальную прошивку вашего устройства.
  • iOS: Восстановите оригинальную прошивку вашего устройства.
Важно: Восстановление оригинальной прошивки вашего устройства может стереть его данные.

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