Als je een melding ziet met de tekst “Je internetverkeer is blootgesteld” in de ExpressVPN iOS-app, betekent dit dat de VPN onverwachts is verbroken. Een veelvoorkomende oorzaak is dat een andere VPN-app of VPN-profiel probeert verbinding te maken.



Twee VPN-diensten van hetzelfde type kunnen niet tegelijkertijd op iOS-apparaten worden gebruikt. Als je een andere VPN-app of een ander VPN-profiel voorrang geeft boven de ExpressVPN-app, wordt de verbinding van ExpressVPN verbroken.

Zo los je het probleem op:

Verwijder andere VPN-apps. Verwijder andere VPN-profielen: Ga op je apparaat naar Instellingen > VPN. Tik op naast de naam van je andere VPN-profielen. Tik op Verwijder VPN. Tik op Verwijderen. Maak opnieuw verbinding met de ExpressVPN-app.

Belangrijk: Als je apparaat geen andere VPN-apps of VPN-profielen in gebruik heeft, maar de VPN blijft verbreken, Als je apparaat geen andere VPN-apps of VPN-profielen in gebruik heeft, maar de VPN blijft verbreken, raadpleeg dan deze probleemoplossingsgids

