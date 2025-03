Hvis du ser beskeden “Din internettrafik er eksponeret” i ExpressVPN iOS-appen, betyder det, at VPN’en uventet er blevet afbrudt. En almindelig årsag er, at en anden VPN-app eller et VPN-profil forsøger at oprette forbindelse.



To VPN-tjenester af samme type kan ikke køre samtidig på iOS-enheder. Hvis du prioriterer en anden VPN-app eller et VPN-profil frem for ExpressVPN-appen, vil ExpressVPN-appen afbryde forbindelsen.

Sådan løser du problemet:

Fjern andre VPN-apps. Fjern andre VPN-profiler: Gå til Indstillinger > VPN på din enhed. Tryk på ved siden af navnet på de andre VPN-profiler. Tryk på Slet VPN. Tryk på Slet. Forbind til ExpressVPN-appen igen.

Vigtigt: Hvis din enhed ikke har andre VPN-apps eller -profiler, men VPN’en stadig bliver afbrudt, kan du Hvis din enhed ikke har andre VPN-apps eller -profiler, men VPN’en stadig bliver afbrudt, kan du følge denne fejlfindingguide

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen