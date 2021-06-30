Если в приложении ExpressVPN для iOS отображается сообщение «Ваш интернет-трафик под угрозой», это означает, что VPN-соединение неожиданно разорвано. Одна из возможных причин – другое VPN-приложение или VPN-профиль, пытающийся установить соединение.
Два VPN-сервиса одного типа не могут работать одновременно на устройствах iOS. Если вы отдаете приоритет другому VPN-приложению или VPN-профилю вместо ExpressVPN, приложение ExpressVPN отключится.
Как устранить проблему:
- Удалите другие VPN-приложения.
- Удалите другие VPN-профили:
- На устройстве откройте Настройки > VPN.
- Нажмите рядом с именем другого VPN-профиля.
- Нажмите Удалить VPN.
- Подтвердите, нажав Удалить.
- Повторно подключитесь в приложении ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.