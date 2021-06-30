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Если в приложении ExpressVPN для iOS отображается сообщение «Ваш интернет-трафик под угрозой», это означает, что VPN-соединение неожиданно разорвано. Одна из возможных причин – другое VPN-приложение или VPN-профиль, пытающийся установить соединение.

Сообщение «Ваш интернет-трафик под угрозой».
Два VPN-сервиса одного типа не могут работать одновременно на устройствах iOS. Если вы отдаете приоритет другому VPN-приложению или VPN-профилю вместо ExpressVPN, приложение ExpressVPN отключится.

Как устранить проблему:

  1. Удалите другие VPN-приложения.
  2. Удалите другие VPN-профили:
    1. На устройстве откройте Настройки > VPN.
    2. Нажмите Значок информации. рядом с именем другого VPN-профиля.
    3. Нажмите Удалить VPN.
    4. Подтвердите, нажав Удалить.
  3. Повторно подключитесь в приложении ExpressVPN.
Важно: Если у вас нет других VPN-приложений или профилей, но VPN продолжает отключаться, ознакомьтесь с этим руководством по устранению неполадок.

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