Если в приложении ExpressVPN для iOS отображается сообщение «Ваш интернет-трафик под угрозой», это означает, что VPN-соединение неожиданно разорвано. Одна из возможных причин – другое VPN-приложение или VPN-профиль, пытающийся установить соединение.



Два VPN-сервиса одного типа не могут работать одновременно на устройствах iOS. Если вы отдаете приоритет другому VPN-приложению или VPN-профилю вместо ExpressVPN, приложение ExpressVPN отключится.

Как устранить проблему:

Удалите другие VPN-приложения. Удалите другие VPN-профили: На устройстве откройте Настройки > VPN. Нажмите рядом с именем другого VPN-профиля. Нажмите Удалить VPN. Подтвердите, нажав Удалить. Повторно подключитесь в приложении ExpressVPN.

Важно: Если у вас нет других VPN-приложений или профилей, но VPN продолжает отключаться, Если у вас нет других VPN-приложений или профилей, но VPN продолжает отключаться, ознакомьтесь с этим руководством по устранению неполадок

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