Mac OS X 10.11 veya macOS 10.12

Bu sürümler için uygulama desteği sınırlıdır. Uygulamanın tam sürümünü kullanmak için macOS 10.13 veya üzeri bir sürüme yükseltin. Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için azaltılan uygulama desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.