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Bu kılavuz, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro veya Mac mini’nizde macOS (önceden Mac OS X) sürümünü nasıl bulacağınızı gösterecektir.

Cihazınızdaki macOS sürümünü bulmak için:

  1. > Bu Mac Hakkında‘ya tıklayın.
  2. Sürüm adı ve numarası üstte görünecektir.

Sürüm adı ve numarası üstte görünecektir.

Farklı Mac işletim sistemlerinde ExpressVPN’in desteklenen sürümünü görün.

Mac işletim sistemiDesteklenen ExpressVPN sürümü
macOS 10.13 veya üzeriExpressVPN Mac uygulamasını kullanın.
Mac OS X 10.11 veya macOS 10.12Bu sürümler için uygulama desteği sınırlıdır. Uygulamanın tam sürümünü kullanmak için macOS 10.13 veya üzeri bir sürüme yükseltin. Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için azaltılan uygulama desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Mac OS X 10.10 veya altıExpressVPN Mac uygulaması bu sürümleri desteklemiyor. macOS 10.13 veya üzeri bir sürüme yükseltin. Yükseltme yapamıyorsanız, OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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