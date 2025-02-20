Bu kılavuz size ExpressVPN uygulaması ile antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamaları çalıştırırken DNS sızıntılarını nasıl çözeceğinizi gösterecek.

Varsayılan olarak, VPN’e bağlandığınızda ExpressVPN’in özel ve güvenli DNS sunucularını kullanırsınız. Norton 360 ve Avast gibi bir antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması çalışırken ExpressVPN uygulamasını kullanırsanız, bu şunlara neden olabilir:

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasının ExpressVPN uygulaması ile etkileşime girmesi

Cihazınızın antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasının DNS sunucularını kullanması. Bu, DNS sızıntılarına yol açabilir

DNS sızıntılarını çözmek için aşağıdaki adımları izleyin. Her adımdan sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için sızıntı testini yapın. Sorun çözülürse, diğer adımları atlayabilirsiniz.

Devam etmeden önce, ExpressVPN Mac uygulamasının en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

1. Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın tarayıcı uzantısını ve DNS veya web filtreleme özelliğini devre dışı bırakın

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızla ilişkili ve ExpressVPN uygulamanızla etkileşime girebilecek herhangi bir tarayıcı uzantısını devre dışı bırakın. Ayrıca, cihazınızın yalnızca ExpressVPN’in DNS sunucularını kullanabilmesi için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın DNS veya web filtreleme özelliğini devre dışı bırakın.

Farklı antivirüs veya çevrimiçi güvenlik ürünlerinin DNS veya web filtreleme özelliği için farklı adları vardır. Özel talimatlar için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınızla iletişime geçin.

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2. ExpressVPN uygulama ayarlarınızı onaylayın

ExpressVPN uygulamasında, > Tercihler…‘e tıklayın Genel sekmesinde, Network Lock için iki kutunun işaretlendiğinden emin olun. Uygulama bazında bağlantıyı yönet seçeneğinin işaretlenmediğinden emin olun. (Bu seçenek yalnızca macOS 10,15 veya altında görünür.) Gelişmiş sekmesine tıklayın. Bağlıyken IPv6 adres tespitini engeller seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

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3. ExpressVPN uygulamasına yeniden bağlanın

ExpressVPN uygulamanızda, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için herhangi bir VPN sunucusu konumuna yeniden bağlanın.

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