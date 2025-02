Deze gids laat je zien hoe je DNS-lekken oplost bij gebruik van antivirus of online beveiligingsapplicaties met de ExpressVPN-app.

Standaard gebruik je de privé en veilige DNS-servers van ExpressVPN wanneer je verbonden bent met de VPN. Als je de ExpressVPN-app gebruikt terwijl een antivirus of online beveiligingsapplicatie, zoals Norton 360 en Avast, actief is, kan dit oorzaak zijn van:

De antivirus of online beveiligingsapplicatie kan in conflict komen met de ExpressVPN-app

Je apparaat gebruikt de DNS-servers van de antivirus of online beveiligingsapplicatie. Dit kan leiden tot DNS-lekken

Om DNS-lekken op te lossen, volg de onderstaande stappen. Na elke stap, voer de leak-test uit om te zien of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kun je de rest van de stappen overslaan.

Voordat je verder gaat, zorg ervoor dat je de laatste versie van de ExpressVPN Mac-app gebruikt.

1. Schakel de browserextensie en DNS- of webfiltering van je antivirus- of onlinebeveiligingsapplicatie uit

Schakel elke browserextensie uit die geassocieerd is met je antivirus- of onlinebeveiligingsapplicatie die zou kunnen interfereren met je ExpressVPN-app. Schakel ook de DNS- of webfiltering van je antivirus- of onlinebeveiligingsapplicatie uit, zodat je apparaat alleen de DNS-servers van ExpressVPN gebruikt.

Verschillende antivirus- of onlinebeveiligingsproducten hebben verschillende namen voor hun DNS- of webfilteringsfunctie. Neem voor specifieke instructies contact op met je antivirus- of onlinebeveiligingsapplicatieprovider.

2. Bevestig je ExpressVPN-appinstellingen

In de ExpressVPN-app, klik > Voorkeuren… Zorg ervoor dat in het tabblad Algemeen de twee vakjes voor Network Lock zijn aangevinkt. Zorg ervoor dat Beheer verbinding op basis van app niet is aangevinkt. (Deze optie is alleen beschikbaar op macOS 10,15 of lager.) Klik op het tabblad Geavanceerd. Zorg ervoor dat Voorkom IPv6-adresdetectie wanneer verbonden is aangevinkt.

3. Verbind opnieuw met de ExpressVPN-app

In je ExpressVPN-app, verbind opnieuw met een VPN-serverlocatie om te zien of het probleem is opgelost.

