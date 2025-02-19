Данное руководство покажет вам как устранить утечки DNS при запуске антивирусных или онлайн-систем безопасности с приложением ExpressVPN.

По умолчанию, при подключении к VPN вы используете частные и безопасные DNS-серверы от ExpressVPN. Если вы используете приложение ExpressVPN параллельно с антивирусной или онлайн-системой безопасности, такой как Norton 360 и Avast, это может привести к:

Вмешательству антивирусной или онлайн-системы безопасности в работу приложения ExpressVPN

Ваше устройство будет использовать DNS-сервера антивирусной или онлайн-системы безопасности. Это может привести к утечкам DNS

Чтобы устранить утечки DNS, выполните следующие шаги. После каждого шага запускайте проверку на утечку, чтобы убедиться, что проблема устранена. Если проблема исчезла, вы можете пропустить оставшиеся шаги.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения ExpressVPN для Mac.

1. Отключите расширение браузера вашего антивирусного или онлайн-приложения защиты и функцию фильтрации DNS или веб-сайтов

Отключите любое расширение браузера, связанное с вашим антивирусным или онлайн-приложением защиты, которое может мешать работе вашего приложения ExpressVPN. Также отключите функцию фильтрации DNS или веб-сайтов вашего антивирусного или онлайн-приложения защиты, чтобы ваше устройство использовало только DNS-серверы ExpressVPN.

Разные антивирусные или онлайн-продукты безопасности имеют разные названия для функции фильтрации DNS или веб-сайтов. Для получения конкретных инструкций свяжитесь с поставщиком вашего антивирусного или онлайн-приложения защиты.

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2. Подтвердите настройки вашего приложения ExpressVPN

В приложении ExpressVPN нажмите > Настройки… На вкладке Общие убедитесь, что оба поля для Network Lock отмечены. Убедитесь, что Управлять подключением для каждого приложения отдельно не отмечено. (Этот параметр появляется только в macOS 10.15 или ниже.) Нажмите вкладку Дополнительно. Убедитесь, что Предотвращение обнаружения IPv6-адреса при подключении отмечено.

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3. Подключитесь заново к приложению ExpressVPN

В вашем приложении ExpressVPN подключитесь заново к любой локации VPN-серверов, чтобы увидеть, устранена ли проблема.

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