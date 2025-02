Denne vejledning viser dig hvordan du løser DNS-brud, når du kører antivirus- eller onlinesikkerhedsprogrammer med ExpressVPN-appen.

Som standard vil du bruge ExpressVPN’s private og sikre DNS-servere, når du er forbundet til VPN’en. Hvis du bruger ExpressVPN appen, mens et antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram, som f.eks. Norton 360 og Avast, kører, kan dette forårsage:

At antivirus- eller onlinesikkerhedsprogrammet forstyrrer ExpressVPN-appen

At din enhed bruger antivirus- eller onlinesikkerhedsprogrammets DNS-servere. Dette kan føre til DNS-brud

For at løse DNS-brud, følg trinene nedenfor. Efter hvert trin, kør brudtesten for at se, om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe resten af trinnene over.

Før du fortsætter, sørg for at du bruger den nyeste version af ExpressVPN Mac-appen.

1. Deaktiver browserudvidelsen og DNS- eller webfilterfunktionen i dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram

Deaktiver enhver browserudvidelse tilknyttet dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram, der kan forstyrre din ExpressVPN-app. Deaktiver også DNS- eller webfilterfunktionen i dit antivirus- eller onlinesikkerhedsprogram, så din enhed kun bruger ExpressVPN’s DNS-servere.

Forskellige antivirus- eller onlinesikkerhedsprodukter har forskellige navne for deres DNS- eller webfilterfunktion. For specifikke instruktioner, kontakt din antivirus- eller onlinesikkerhedsprogramudbyder.

2. Bekræft dine ExpressVPN-app indstillinger

I ExpressVPN-appen, klik > Præferencer… På Generelt-fanen, sørg for at de to bokse for Network Lock er markeret. Sørg for Administrer forbindelsen på app-basis ikke er markeret. (Denne mulighed vises kun på macOS 10.15 eller derunder.) Klik på Avanceret-fanen. Sørg for Forhindrer IPv6-adressedetektion, mens der er forbundet er markeret.

3. Genetabler forbindelsen til ExpressVPN-appen

I din ExpressVPN-app, genetabler forbindelsen til en hvilken som helst VPN-serverplacering for at se, om problemet er løst.

