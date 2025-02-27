Son güncelleme: 27 Şubat 2025
Birçok web sitesi, size konum talebi göndererek konumunuzu ister. Gizliliğinizi korumak için
tarayıcınızda konum paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz. Not: Tarayıcılarda konum paylaşımını devre dışı bıraksanız bile bazı siteler, IP adresi gibi bilgileri kullanarak konumunuzu izleyebilir. Konumunuzun ortaya çıkmasını önlemek için, anonim olarak gezmek için bir VPN kullanın. Google Chrome Windows ve Mac ile uyumludur Tarayıcı araç çubuğunda ‘e tıklayın. Ayarlar‘ı seçin. Gizlilik ve Güvenlik altında, Site ayarları seçeneğini seçin. İzinler altında Konum seçeneğini seçin. Erişmeden önce sor (Önerilen) seçeneğini kapalı konumuna getirin. IOS Ayarlar‘a git. Arama çubuğuna Chrome yazın. Chrome‘a dokunun. Konum‘a dokunun > Hiçbir Zaman. Android Chrome uygulamanızda, üzerine dokunun > Ayarlar. Site Ayarları‘na dokunun > Konum. Konum seçeneğini kapalı konumuna getirin.
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin. Başa dön Mozilla Firefox Not: iOS üzerindeki Firefox’ta coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur. Windows ve Mac ile uyumludur Adres çubuğuna girin
About:config
Bir “Dikkatli Devam Edin” uyarısı görünecektir. Riski Kabul Et ve Devam Et‘e tıklayın. Arama çubuğuna girin
geo.enabled
Değeri “yanlış” olacak şekilde geo.enabled çubuğuna çift tıklayın. Android
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Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin. Başa dön Microsoft Edge Not: iOS üzerindeki Microsoft Edge için coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur. Windows Masaüstünüzde Win + A tuşlarına basarak İşlem Merkezi‘ni açın. Konum üzerine sağ tıklayın, ardından Ayarlar’a Git seçeneğini seçin. Uygulamaların konumunuza erişmesine izin ver seçeneğini kapalı konumuna getirin. Konum geçmişi‘ne kadar inin, ardından Temizle‘ye tıklayın. Mac ve Linux ile uyumludur Tarayıcınızda ‘a tıklayın. Ayarlar‘ı seçin. Sol kenar çubuğunda, Çerezler ve Site Site İzinleri‘ni seçin. Konum‘a tıklayın. Erişimden önce sor (önerilen) ayarını kapatın. Android Ayarlar‘a gidin. Uygulamalar veya Uygulamalar & bildirimler seçeneğine dokunun. ‘a dokunun, ardından Edge için arama yapın. Edge‘e dokunun. İzinler > Konum‘a dokunun. Reddet‘e dokunun.
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Bu talimatlar yalnızca Mac ve iOS cihazlar için geçerlidir.
Mac Safari tarayıcınızda, Safari > Tercihler… seçeneğine tıklayın Gizlilik sekmesine tıklayın. Web Sitesi Takibi yanında, Siteler arası takip etmeyi engelle kutusunu işaretleyin. IOS Ayarlar‘a gidin. Arama çubuğuna Safari yazın. Safari‘ye dokunun. Aşağıya kaydırarak en alttaki seçeneklere ulaşın. Konum‘a dokunun. Reddet‘e dokunun.
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Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin. Başa dön Opera Not: iOS’ta Opera’da coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur. Windows, Mac ve Linux Adres çubuğuna girin
about:config
Gelişmiş > Gizlilik & güvenlik‘e tıklayın. Site Ayarları > Konum‘a tıklayın. Erişimden önce sor (önerilen) ayarını kapatın. Android Opera tarayıcısında, sağ alt köşedeki menü düğmesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Gizlilik altında, Site ayarları‘na dokunun. Konum > Konum‘a dokunun. Reddedildi‘ye dokunun.
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