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Birçok web sitesi, size konum talebi göndererek konumunuzu ister. Gizliliğinizi korumak için tarayıcınızda konum paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Not: Tarayıcılarda konum paylaşımını devre dışı bıraksanız bile bazı siteler, IP adresi gibi bilgileri kullanarak konumunuzu izleyebilir. Konumunuzun ortaya çıkmasını önlemek için, anonim olarak gezmek için bir VPN kullanın.

Git…

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari
Opera

Google Chrome

  1. Tarayıcı araç çubuğunda Dikey üç nokta.‘e tıklayın.
  2. Ayarlar‘ı seçin.
  3. Gizlilik ve Güvenlik altında, Site ayarları seçeneğini seçin.
    chrome-84.0.4147.89-settings-click-site-settings
  4. İzinler altında Konum seçeneğini seçin.
    “İzinler” altında, “Konum” seçeneğini seçin.
  5. Erişmeden önce sor (Önerilen) seçeneğini kapalı konumuna getirin.
    “Erişmeden önce sor (Önerilen)” seçeneğini açık konumuna getirin.

  1. Ayarlar‘a git. Arama çubuğuna Chrome yazın.
  2. Chrome‘a dokunun.
    “Chrome” seçeneğine dokunun.
  3. Konum‘a dokunun > Hiçbir Zaman.
    “Konum” altında, “Hiçbir Zaman” seçeneğine dokunun.

  1. Chrome uygulamanızda, Dikey üç nokta. üzerine dokunun > Ayarlar.
    “Ayarlar” seçeneğine dokunun.
  2. Site Ayarları‘na dokunun > Konum.
    “Konum” seçeneğine dokunun.
  3. Konum seçeneğini kapalı konumuna getirin.
    “Konum” seçeneğini kapalı konumuna getirin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Mozilla Firefox

Not: iOS üzerindeki Firefox’ta coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur.

  1. Adres çubuğuna girin
    About:config
  2. Bir “Dikkatli Devam Edin” uyarısı görünecektir. Riski Kabul Et ve Devam Et‘e tıklayın.
    “Riski kabul et ve devam et” seçeneğine tıklayın.
  3. Arama çubuğuna girin
    geo.enabled
  4. Değeri “yanlış” olacak şekilde geo.enabled çubuğuna çift tıklayın.
    Değeri “yanlış” olacak şekilde “geo etkin” çubuğuna çift tıklayın.

Çoğu Android cihazı

  1. Firefox uygulamanızda, sağ alt köşedeki Dikey üç nokta. üzerine dokunun.
  2. Ayarlar‘a dokunun.
    “Ayarlar” seçeneğine dokunun.
  3. Gizlilik ve güvenlik altında Site izinleri‘ne dokunun.
    “Site izinleri” seçeneğine dokunun.
  4. Konum‘a dokunun > Engelli.
    “Engelli” seçeneğine dokunun.

Samsung Android cihazlar

  1. Firefox uygulamanızda, sağ üst köşedeki Dikey üç nokta. üzerine dokunun.
    Menü simgesine dokunun.
  2. Ayarlar‘a tıklayın > Gizlilik.
    “Gizlilik” seçeneğine dokunun.
  3. Veri Seçenekleri altında Mozilla Konum Hizmetleri kutucuğunun işaretini kaldırın.
    “Mozilla Konum Hizmeti” için kutucuğun işaretini kaldırın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Microsoft Edge

Not: iOS üzerindeki Microsoft Edge için coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur.

  1. Masaüstünüzde Win + A tuşlarına basarak İşlem Merkezi‘ni açın.
  2. Konum üzerine sağ tıklayın, ardından Ayarlar’a Git seçeneğini seçin.
    “Konum” üzerine sağ tıklayın, ardından “Ayarlar'a Git” seçeneğini seçin.
  3. Uygulamaların konumunuza erişmesine izin ver seçeneğini kapalı konumuna getirin.
    “Uygulamaların konumunuza erişmesine izin ver” seçeneğini kapalı konumuna getirin.
  4. Konum geçmişi‘ne kadar inin, ardından Temizle‘ye tıklayın.
    “Konum Geçmişi” altında, “Temizle” seçeneğine tıklayın.

  1. Tarayıcınızda Daha fazla simgesi.‘a tıklayın.
    Menü simgesine tıklayın.
  2. Ayarlar‘ı seçin.
    “Ayarlar” seçeneğini seçin.
  3. Sol kenar çubuğunda, Çerezler ve Site Site İzinleri‘ni seçin. Konum‘a tıklayın.
    “Konum”u seçin.
  4. Erişimden önce sor (önerilen) ayarını kapatın.
    “Erişimden önce sor” ayarını kapatın.

  1. Ayarlar‘a gidin. Uygulamalar veya Uygulamalar & bildirimler seçeneğine dokunun.
    “Uygulamalar & bildirimler” seçeneğine dokunun.
  2. ‘a dokunun, ardından Edge için arama yapın. Edge‘e dokunun.
    “Edge” seçeneğine dokunun.
  3. İzinler > Konum‘a dokunun.
    “Konum”u seçin.
  4. Reddet‘e dokunun.
    “Reddet” seçeneğine dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Safari

Bu talimatlar yalnızca Mac ve iOS cihazlar için geçerlidir.

  1. Safari tarayıcınızda, Safari > Tercihler… seçeneğine tıklayın
  2. Gizlilik sekmesine tıklayın.
  3. Web Sitesi Takibi yanında, Siteler arası takip etmeyi engelle kutusunu işaretleyin.
    “Siteler arası takip etmeyi engelle” kutusunu işaretleyin.

  1. Ayarlar‘a gidin. Arama çubuğuna Safari yazın.
  2. Safari‘ye dokunun.
    “Safari” seçeneğine dokunun.
  3. Aşağıya kaydırarak en alttaki seçeneklere ulaşın. Konum‘a dokunun.
    “Konum” seçeneğine dokunun.
  4. Reddet‘e dokunun.
    “Reddet” seçeneğine dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Opera

Not: iOS’ta Opera’da coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur.

  1. Adres çubuğuna girin
    about:config
  2. Gelişmiş > Gizlilik & güvenlik‘e tıklayın.
    “Gizlilik & güvenlik” seçeneğine tıklayın.
  3. Site Ayarları > Konum‘a tıklayın.
    “Konum” seçeneğine tıklayın.
  4. Erişimden önce sor (önerilen) ayarını kapatın.
    “Erişimden önce sor” ayarını kapatın.

  1. Opera tarayıcısında, sağ alt köşedeki menü düğmesine dokunun.
  2. Ayarlar‘a dokunun.
  3. Gizlilik altında, Site ayarları‘na dokunun.
    “Site ayarları”na dokunun.
  4. Konum > Konum‘a dokunun.
    “Konum”a dokunun.
  5. Reddedildi‘ye dokunun.
    “Reddedildi” seçeneğine dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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