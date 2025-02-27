Birçok web sitesi, size konum talebi göndererek konumunuzu ister. Gizliliğinizi korumak için tarayıcınızda konum paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Not: Tarayıcılarda konum paylaşımını devre dışı bıraksanız bile bazı siteler, IP adresi gibi bilgileri kullanarak konumunuzu izleyebilir. Konumunuzun ortaya çıkmasını önlemek için, anonim olarak gezmek için bir VPN kullanın.

Google Chrome

Windows ve Mac ile uyumludur

Tarayıcı araç çubuğunda ‘e tıklayın.

Ayarlar‘ı seçin.

Gizlilik ve Güvenlik altında, Site ayarları seçeneğini seçin.

İzinler altında Konum seçeneğini seçin.

Erişmeden önce sor (Önerilen) seçeneğini kapalı konumuna getirin.



IOS

Ayarlar‘a git. Arama çubuğuna Chrome yazın. Chrome‘a dokunun.

Konum‘a dokunun > Hiçbir Zaman.



Android

Chrome uygulamanızda, üzerine dokunun > Ayarlar.

Site Ayarları‘na dokunun > Konum.

Konum seçeneğini kapalı konumuna getirin.



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Mozilla Firefox

Not: iOS üzerindeki Firefox’ta coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur.

Windows ve Mac ile uyumludur

Adres çubuğuna girin

About:config Bir “Dikkatli Devam Edin” uyarısı görünecektir. Riski Kabul Et ve Devam Et‘e tıklayın.

Arama çubuğuna girin

geo.enabled Değeri “yanlış” olacak şekilde geo.enabled çubuğuna çift tıklayın.



Android

Çoğu Android cihazı Firefox uygulamanızda, sağ alt köşedeki üzerine dokunun. Ayarlar‘a dokunun.

Gizlilik ve güvenlik altında Site izinleri‘ne dokunun.

Konum‘a dokunun > Engelli.

Samsung Android cihazlar Firefox uygulamanızda, sağ üst köşedeki üzerine dokunun.

Ayarlar‘a tıklayın > Gizlilik.

Veri Seçenekleri altında Mozilla Konum Hizmetleri kutucuğunun işaretini kaldırın.



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Microsoft Edge

Not: iOS üzerindeki Microsoft Edge için coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur.

Windows

Masaüstünüzde Win + A tuşlarına basarak İşlem Merkezi‘ni açın. Konum üzerine sağ tıklayın, ardından Ayarlar’a Git seçeneğini seçin.

Uygulamaların konumunuza erişmesine izin ver seçeneğini kapalı konumuna getirin.

Konum geçmişi‘ne kadar inin, ardından Temizle‘ye tıklayın.



Mac ve Linux ile uyumludur

Tarayıcınızda ‘a tıklayın.

Ayarlar‘ı seçin.

Sol kenar çubuğunda, Çerezler ve Site Site İzinleri‘ni seçin. Konum‘a tıklayın.

Erişimden önce sor (önerilen) ayarını kapatın.



Android

Ayarlar‘a gidin. Uygulamalar veya Uygulamalar & bildirimler seçeneğine dokunun.

‘a dokunun, ardından Edge için arama yapın. Edge‘e dokunun.

İzinler > Konum‘a dokunun.

Reddet‘e dokunun.



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Safari

Bu talimatlar yalnızca Mac ve iOS cihazlar için geçerlidir.

Mac

Safari tarayıcınızda, Safari > Tercihler… seçeneğine tıklayın

Gizlilik sekmesine tıklayın. Web Sitesi Takibi yanında, Siteler arası takip etmeyi engelle kutusunu işaretleyin.



IOS

Ayarlar‘a gidin. Arama çubuğuna Safari yazın. Safari‘ye dokunun.

Aşağıya kaydırarak en alttaki seçeneklere ulaşın. Konum‘a dokunun.

Reddet‘e dokunun.



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Opera

Not: iOS’ta Opera’da coğrafi konum paylaşımını devre dışı bırakmak için bir ayar yoktur.

Windows, Mac ve Linux

Adres çubuğuna girin

about:config Gelişmiş > Gizlilik & güvenlik‘e tıklayın.

Site Ayarları > Konum‘a tıklayın.

Erişimden önce sor (önerilen) ayarını kapatın.



Android

Opera tarayıcısında, sağ alt köşedeki menü düğmesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Gizlilik altında, Site ayarları‘na dokunun.

Konum > Konum‘a dokunun.

Reddedildi‘ye dokunun.



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